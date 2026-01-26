賓士男跨越雙黃線拒測 連闖紅燈自撞餐廳遭警圍捕

中壢警強力攔截酒駕，賓士男違規拒檢自撞。





中壢警分局內壢派出所巡邏員警於115年1月26日3時50分許，於慈惠三街執行交通違規稽查勤務，發現一輛自小客車(白色、賓士)跨越雙黃線行駛，立即上前攔查。

未料，該自小客車駕駛50歲賴男竟加速逃逸，且沿路闖紅燈，明顯危害往來公眾安全，警方立即通報攔截圍捕，該自小客車隨後失控自撞於轉角餐廳，經測試酒測值為0.68，全案警詢後依公共危險罪嫌將賴嫌移送法辦。

中壢警強力攔截酒駕，賓士男違規拒檢自撞。

中壢警分局長林鼎泰強調，酒後駕車本就危害自身及他人生命安全，若再拒檢逃逸、危險駕駛，警方必定依法從嚴究辦，絕不寬貸；也呼籲民眾切勿心存僥倖，飲酒後應善用代駕或大眾運輸，共同維護道路交通安全。

廣告 廣告

逃逸路線：慈惠三街-右轉元化路-右轉延平路-右轉中央西路-右轉三光路-左轉民權路-右轉環北路-左轉新生路時發生交通事故-總距離約6公里，時長約4分鐘。

※【台灣好新聞】提醒您 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！※





更多新聞推薦

● 2026高雄冬日遊樂園2/7盛大登場 「超人力霸王」首度降臨愛河灣