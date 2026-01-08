賓士男違停挨罰PO照酸警察「缺業績」！檢方起訴

台北市發生一起因違規停車取締引發的個資爭議案件。2024年11月某日凌晨，陳姓男子駕駛Mercedes-Benz自用小客車，將車輛違規停放於人行道後，進入統一超商購物。

內湖分局蔡姓員警巡邏時發現違規情形，依法開立舉發單。陳男返回車輛領取證件過程中，在駕駛座內以手機拍攝蔡姓員警操作掌上型電腦製單的正面照片。收受違規通知單後，陳男得知該名員警姓名，隨即返回住處透過Instagram及Threads社群平台發文。

貼文內容包含蔡姓員警正面照片，並寫下「沒看過這麼可憐的警察，那麼缺業績」等文字，直接揭露員警姓名。陳男在文中表示，對於被開單沒有異議，但不滿員警不讓他完成購物，並質疑凌晨三點無人會將車停至停車場再步行至便利商店。

文末更寫下「真的祝你全家身體平安健康」等語句。該篇貼文隨後遭其他網友轉傳至臉書社團「我是東湖人」，使更多不特定民眾得以瀏覽評論，形成網路公審現象。蔡姓員警因此事私領域生活受到嚴重干擾，決定提出告訴。

士林地檢署偵辦期間，檢察官勘驗違規停車舉發通知單、Threads貼文畫面及臉書社團網頁等相關證據。

陳男在偵查中坦承犯行，檢方認定其未經當事人同意，將執法人員個人資料公開於網路平台，供不特定多數人瀏覽，已違反個人資料保護法第20條第1項規定，涉犯同法第41條非法利用個人資料罪，依法提起公訴。

