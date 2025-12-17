賓士男酒駕撞死23歲女清潔員！鹽酥鴨老闆遭全網怒轟關店

台南市安平區昨日上午8時9分發生一起震驚社會的酒駕死亡事故。48歲鄭姓男子駕駛賓士車，沿慶平路由東往西高速行駛時，直接撞上正在路旁執行清運作業的垃圾車車尾。23歲陳姓女清潔員當時正在車尾工作，遭受猛烈撞擊後被夾在垃圾車與賓士車之間，當場不幸身亡。

根據警方調查，肇事駕駛鄭男雙腿骨折受困車內，消防人員將其救出時意識清楚但渾身酒氣。現場酒測結果顯示，其酒測值高達0.95毫克，明顯超過法定標準。台南地檢署檢察官會同法醫相驗後，初步認定陳女因遭車輛撞擊，下半身粉碎性骨折導致多重性外傷死亡。檢方以公共危險、過失致死等罪嫌將鄭男移送法辦，並向法院聲請羈押獲准。

事故發生後，鄭姓男子身分迅速被網友起底，證實為台南安平一間知名鹽酥鴨店老闆。憤怒的網友大量湧入該店Google商家頁面及臉書粉專，留下負評表達不滿。Google評分從原本4顆多星被刷到僅剩1顆星，更有網友將店名改為帶有諷刺字眼的名稱，地址也被惡意修改為台南看守所。面對排山倒海的輿論壓力，該店粉專及商家頁面已緊急關閉下架。

值得注意的是，該店被發現為民眾黨台南市黨部特約商家。民眾黨台南市黨部今日凌晨發布聲明，強調該店屬外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與黨務運作或人員管理無關。黨部表示對此事故深感遺憾，呼籲社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓案件回歸司法程序處理。

