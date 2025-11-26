賓士直墜磺港漁港 女駕駛卡車內！撈上岸送醫不治

【記者葉先鵬／基隆報導】新北市金山區今天（26日）傳出一起墜海事件，一名陳姓女子晚間開車前往磺港漁港訪友時，疑因不熟路況竟連同賓士轎車一起栽進海中，警消將其打撈上岸時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，詳細情形還有待進一步釐清。

據了解，今天凌晨陳姓女子駕駛賓士轎車從台北到金山找朋友，但凌晨3時許陳女行經磺港漁港周邊時，突然直直朝大海開去，直至墜海前一刻才踩下煞車，不過當時已無力回天，車輛濺起巨大水花後隨即緩緩下沉。

警消趕抵後立刻派員進行搜救，並於4時27分將無呼吸心跳的陳女打撈上岸，雖第一時間送往醫院搶救，但長時間受困水下的陳女仍宣告不治，初步調查疑因不熟路況加上視線不佳導致事故發生，詳細情形還有待進一步釐清。

警消到場後立刻下水進行搜救。翻攝照片

