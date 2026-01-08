賓士貓闖車輪下取暖 警喊話示警即刻救援

高雄員警巡邏，發現一隻賓士貓突然從路旁竄出，躲到等紅燈的機車車輪下。（圖／東森新聞）





天冷貓咪跑來這取暖。高雄員警巡邏，發現一隻賓士貓突然從路旁竄出，躲到等紅燈的機車車輪下，員警發現後，立刻用警鳴喊話器示意騎士不要起步，隨後救下小貓。

員警開車停等紅燈時，看到一隻小貓從路旁竄出。員警：「前面的機車駕駛，你的腳下有隻貓。」

員警擔心機車騎士沒注意到小貓，躲在他車輪下，一起步會壓小貓，兩次用廣播示意，而騎士也發現小貓，轉頭跟員警比手勢。

事發在7號凌晨，高雄楠梓分局員警行經後昌路與後昌新路口，在等紅燈時看到這隻賓士貓，可能因為天冷跑到機車下取暖。員警：「你的車溫暖啊。」

只見員警趴在地上，小心將躲在車輪裡的小貓抱出，還好小貓沒受傷。而騎士表示，有朋友可以協助中途安置小貓，員警便協助將小貓載到民眾住處，也為這場深夜小貓驚魂，畫下溫馨句點。

