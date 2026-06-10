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根據《金融時報》（Financial Times）報導，德國豪華車廠賓士（Mercedes-Benz）正與慕尼黑新創公司 Tytan Technologies 洽談合作，計畫利用賓士旗下的商用車與越野車款，開發一套可移動式的反無人機攔截系統，以應對機場及關鍵基礎設施面臨的無人機威脅。

報導指出，賓士預計於週三與 Tytan 簽署合作備忘錄（MOU）。這項合作的核心在於將賓士的車輛技術與 Tytan 的無人機攔截技術結合。賓士將提供旗下的 Sprinter 廂型車以及軍用版的 G-Class 越野車作為載體，打造出一套具備高度機動性的防空系統。

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這套系統的主要目標是針對小型「第一人稱視角」（FPV）無人機。這類無人機近年來在戰場與民用領域頻繁出現，若被用於非法用途，將對機場運作或國家關鍵基礎設施造成嚴重威脅。Tytan 則負責提供專門設計的攔截無人機，用於摧毀被視為威脅的目標。

雖然這項消息引起外界高度關注，但賓士對此報導拒絕置評，Tytan 方面也尚未做出正式回應。隨著無人機技術普及，反無人機市場需求日益增加，賓士此舉被視為將其造車工藝延伸至國防與安全領域的重要嘗試。

原文出處：賓士跨足軍工領域？傳攜手新創研發「反無人機系統」守護機場

本文由AI協作，經編輯審核後發布