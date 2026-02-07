賓士車拒檢倒車衝撞！員警擊破車窗攔阻掛彩 通緝犯加速逃脫

社會中心／綜合報導國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，涉嫌和丈夫杜秉澄，一起幫詐騙集團洗錢，後續又新增5名被害人，新北地院針對這一起案件，開庭審理，杜秉澄否認犯行，不過，劉向婕卻在庭上承認自己協助詐騙集團洗錢，夫妻兩人在公開決裂後，除了對徐巧芯的事情，隔空互槓，對涉案情節，同樣說法不一。徐巧芯大姑劉向婕vs.記者：「想問一下開庭前還有什麼話想要說的嗎，沒有沒有。今天也是為了同一個案由來的嗎?是對。」國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，捲入詐騙洗錢案，6號一早，戴著口罩，低調現身新北地院，而同樣來開庭的還有她的丈夫杜秉澄。徐巧芯大姑夫妻涉詐騙案 新北院首開庭「她」認洗錢（圖／民視新聞）低頭沈默，快步進入法院，新北地院首度針對劉向婕夫婦的詐騙案開庭審理，新增5名被害人，根據了解，杜秉澄運作後端水房，擔任控盤指揮，造假KYC資料，應付檢警調查，再由前端水房就贓款匯入劉向婕帳戶，轉為泰達幣洗錢，對此，杜秉澄否認犯案，而劉向婕雖否認參與詐騙，但承認協助洗錢。夫妻倆來開庭，各走各的路，對比日前公開在鏡頭前，上演夫妻開撕，形成強烈對比。徐巧芯大姑劉向婕（2.5）：「對於杜先生所陳述，徐巧芯委員的諸多事項，都是與事實不相符合的。」劉向婕丈夫杜秉澄（2.4）：「他（徐巧芯）當選立委要這樣去切割我，如果我們台灣政治人物會對家人這樣，我們支持者要自己好好思考一下，他會對你們做些什麼事情。」徐巧芯大姑夫妻涉詐騙案 新北院首開庭「她」認洗錢（圖／民視新聞）為了徐巧芯，夫妻決裂，劉向婕甚至透露和杜秉澄辦理離婚事宜，但只要詐騙案件判決還沒定讞，兩人只能繼續冤家路窄，在法院碰頭。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：徐巧芯大姑夫妻涉詐騙案 新北院首開庭「她」認洗錢 更多民視新聞報導正妹酒醉上車！遭司機「脫光性侵拍片」玩後棄路邊 連內褲都是精液甜心議員林穎孟指控前夫動粗 北院判林致光拘役40日宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中

