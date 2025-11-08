賓士車無故突反鎖 警、消合力破窗救2歲童

記者黃國瑞、莊淇鈞／宜蘭報導

消防隊以破窗器材準備擊破車窗。（圖／翻攝畫面）

宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區內，昨天（7日）傍晚5時許，1輛賓士車突然無預警自動上鎖，讓已經坐在兒童安全座椅的1名2歲孩童受困車內，車主原本想要自己打破車窗將孩子救出，但怕因此造成孩子受傷，於是打110求助，轄區礁溪派出所執勤警獲報到場，警方通報消防隊到場支援，經消防隊員以專業的破窗器擊破車窗後，順利將孩童毫髮無傷救出。

消防隊以破窗器材擊破車窗。（圖／翻攝畫面）

據了解，當時是爺爺開車載著奶奶及2歲的孫子到五峰旗風景區踏青，傍晚5時許準備打道回府，將2歲的孫子抱上兒童安全座椅後，爺爺將鑰匙放在車上，關上後門後不知為什麼車子自己就自動上鎖，爺爺曾試著敲車窗 但敲不破，所以打110求助。

轄區礁溪派出所警員及消防隊獲報到場，消防隊員以破窗器材將車窗打破後開門，才順利將2歲的男童救出，過程中男童的爺爺還不斷安慰男童「不要哭，警察伯伯來救你了。」

礁溪警分局提醒民眾，開車帶孩子出門時，務必隨身攜帶車鑰匙，避免將幼童單獨留在車內；若遇反鎖或受困等緊急狀況，應立即撥打119或110求助，切勿自行延誤處理時間，以免釀成憾事。

