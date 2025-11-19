賓士長裙女下車竟蹲路邊大號！網痛批：丟臉又沒公德心

女子下車蹲在路邊大號，引起廣大網友撻伐。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 苗栗一名網友近日在社群平台分享一段監視器畫面，一輛賓士廂型車停在馬路邊，隨後一名女子下車蹲在車門旁，一段時間後便上車離去，隨後網友發現該女子竟是直接蹲在路邊大號，離去也並未清理，網友直呼「以為在大陸才會發生的事情，竟然是在台灣！」

透過影片畫面，身穿長裙的女子從賓士廂型車下來後，躲在車輛側邊，先環顧四周，確認周圍沒有人注意，再打開車門做掩護，隨後直接蹲下上大號，完事後，迅速起身並疑似擦拭鞋底便上車離開，地上排泄物並未處理。

PO文網友直言「寵物主人都知道要幫狗清理便便，但這位『屎的主人』卻直接走人」，甚至點出案發地點附近有多處公共廁所及便利商店，完全無需如此失控，也呼籲是否有方法能聯繫當事人處理善後。

網友更紛紛留言「裙子做掩護也太拼了吧」、「她花時間東張西望的時候，就可以找到廁所了」、「真的以為是寵物，沒想到是人類」、「沒擦乾淨坐回車子不會臭嗎？」更有網友直接痛批「丟臉又沒公德心」。而根據環保法規，若在公共場所隨地大小便，可被環保局開罰1200元至6000元。

