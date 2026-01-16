賓士電動概念超跑降臨台北！AMG GT XX松菸限時免費展出

記者鍾釗榛／綜合報導

CONCEPT AMG GT XX電動概念車。（翻攝AMG網站）

以世界紀錄為名，為速度寫下全新標準。台灣賓士正式引進來自德國總部的性能概念車CONCEPT AMG GT XX，這不只是一輛超跑概念車，更是AMG對未來高性能電動車的終極想像。這輛創下 25 項世界紀錄的性能猛獸，將於1月24日至25日在松菸文創園區 3 號倉庫限時展出，讓台灣車迷近距離感受什麼叫做「速度新次元」。

CONCEPT AMG GT XX在菸文創園區 3 號倉庫限時展出。（翻攝AMG網站）

CONCEPT AMG GT XX最大亮點在於它不只是數據怪獸，而是實戰派選手。搭載三具軸向磁通馬達與高性能電池系統，綜效輸出超過1,360匹馬力，極速上看360 km/h。在實測挑戰中，它曾於24小時內以接近300 km/h的平均速度狂奔超過5,400公里，更完成「八天環遊地球赤道一圈」的瘋狂紀錄，證明這套電力系統不只快，還夠耐操。

綜效輸出超過1,360匹馬力，極速上看360 km/h。（圖／Mercedes-Benz提供）

補能速度同樣讓人下巴掉下來。CONCEPT AMG GT XX只要約5分鐘，就能補進約400公里的續航電量，充電功率突破百萬瓦等級，1分鐘就能跑回約125公里續航，幾乎是「上個廁所就能再上路」的等級，完全顛覆電動車過去給人慢吞吞的印象。

CONCEPT AMG GT XX只要約5分鐘，就能補進約400公里的續航電量。（圖／翻攝Mercedes-AMG網站）

外型設計不只是帥而已，每一條線條都是為性能而生。風阻係數僅0.198Cd，即便搭配寬幅性能胎，仍能兼顧高速穩定與能源效率。發光塗裝、智慧尾燈會依行車狀態顯示光訊，整輛車就像會呼吸的性能機器，跑在路上就是移動的科技展示間。

發光塗裝、智慧尾燈會依行車狀態顯示光訊。（翻攝AMG網站）

座艙設計走純正賽道風格，裸露碳纖維與高壓電纜直接成為設計語彙，搭配永續生物科技材質，把未來感與性能感一次拉滿。這輛車不只是概念展示，而是 AMG正在準備推向量產世代的性能藍圖。

CONCEPT AMG GT XX限時展演資訊

日期：2026年1月24日（六）〜1月25 日（日）

地點：松菸文創園區 3號倉庫

形式：本活動全程免預約即可入場。仍可線上預約專人導覽，每日名額有限，額滿為止。

