賓士駕駛涉毒駕 七旬老翁不治

男子毒駕，開著賓士轎車衝撞路旁的車輛與民眾，現場一片狼藉。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆市區南榮路段發生車禍，其中倒垃圾的七十三歲陳姓老翁，送醫後延至十一日凌晨仍宣告不治；警方當場在轎車上查獲毒品，轄區警方迅速逮捕陳姓男駕駛，依法送辦。

警一分局南榮路派出所於九日晚間七點左右獲報，一輛賓士轎車行經南榮路段時，突急駛撞上路旁車輛及民眾，造成現場三位民眾四肢擦挫傷，經送醫急救後意識清楚，無生命危險，另外造成三輛普重機車、二輛轎車、一輛環保局垃圾車、一輛小貨車毀損。受傷民眾經救護車送醫救治，其中七十三歲倒垃圾的陳姓老翁，延至十一日凌晨，因傷重仍宣告不治；警方立即在現場實施交通疏導，避免二次事故發生。

肇事轎車為三十二歲的陳男駕駛，經酒測為零後，但警方在移置事故車輛時，在駕駛座發現第二級毒品依托咪酯菸彈一顆、電子菸主機一支，經現場初步鑑驗呈毒品陽性反應；另外，當場實施毒駕唾液快篩亦為陽性反應，依法將陳男帶回偵辦，全案依毒品危害防治條例及公共危險罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。