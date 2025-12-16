賓士駕駛酒駕追撞垃圾車 女清潔員當場殞命

垃圾車斗後方一片狼藉，足見撞擊力大之大。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

十六日上午八時許安平驚傳死亡車禍，鄭姓男子駕駛賓士沿慶平路東往西方向行駛追撞清運垃圾的垃圾車，清潔隊員陳女適巧在後方車斗清運，從後方遭車輛攔腰撞上、當場死亡。警消人員獲報到場，肇事駕駛腳部骨折送醫，經查發現鄭酒測值超過不能安全駕駛標準，全案也將朝公共危險偵辦。

十六日上午八點０九分南市消防局接獲通報，指稱慶平路發生車禍，現場有人員傷亡，轄區救護人員獲報立即前往現場，發現遭撞的廿三歲隨車清潔員陳女已明顯死亡，肇事駕駛鄭男則受困於賓士中，將鄭男救出後發現其腿部骨折、意識清楚，送往成大醫院治療。

廣告 廣告

肇事駕駛鄭男腿部骨折，初步調查疑是酒駕奪命。(讀者提供)

據了解，該垃圾車屬於民間清運公司，死者陳女為隨車清潔員，事發當下正在路旁執行垃圾收運作業，而陳女適巧位於垃圾車斗後方，未料鄭男轎車直直從後方追撞而來。警四分局初步調查發現肇事駕駛鄭男酒測值超過法定標準，詳細事故原因將待進一步調查釐清，全案後續將朝公共危險方向偵辦。

警方也呼籲駕駛人務必遵守交通規則，切勿酒後駕車，本分局將持續規劃勤務執法取締，以遏止憾事發生。