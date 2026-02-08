賓州橄欖園餐廳廚師「跳進炸鍋自殺」嚴重燒傷不治

連鎖餐廳橄欖園（Olive Garden）。(路透)

賓州威廉波特（Williamsport）一家橄欖園（Olive Garden）餐廳日前發生一起死亡事件，一名男廚師疑似自殺，因嚴重燒傷送醫後不治。

事件發生於1月30日。根據當地消防與緊急醫療服務單位指出，該名身分未對外公開的男子為餐廳員工，事發時在餐廳內受重度燒傷，隨後被緊急送往附近醫院治療，但最終仍因傷勢過重身亡。

萊科明郡（Lycoming County）消防與醫療人員表示，該名男子在事發前曾脫去衣物，隨後跳入餐廳內的油炸設備中。事故發生當下，另有一名女員工在試圖阻止時受傷，相關傷勢細節並未進一步說明。

橄欖園餐廳與當地執法單位對事件細節均未多作說明，僅將此案定調為「自殺行為」。賓州州警發言人萊倫萊舍（Lauren Lesher）表示，基於對當事人及其家屬的尊重，相關單位不會公開更多資訊。

事故發生後，該餐廳一度暫停營業數日，目前已重新對外開放。

