賓州華人工商聯合總會重啟新聞發佈會暨感恩節探訪華埠消防局

11月23日下午，賓州華人工商聯合總會（下簡稱“華商會”）在華埠聚福金閣酒樓舉行重啟新聞發佈會，華商會的各位副董事長、顧問、理事及會員, 以及來自華埠社區的僑領，近百人齊聚一堂，共同見證華商會繼續服務社區的重要歷史時刻。

發佈會由秘書長黃麗清主持。首先董事長兼總顧問黃偉星致辭，他表示，華商會是政府註冊的非牟利組織，由費城愛國前輩毛偉雄、曾慶紹、袁樹恆、程君夏等人，聯合一眾賓州僑領組成，其宗旨是聯絡各界人士，共同維護賓州華人權益與福祉，共享社會資源，促進社區和諧團結。同時支持總領事館的僑務工作，支持大費城僑學界華人社團聯席會議的各項活動，為賓州費城僑社的繁榮發展，僑胞的進步與幸福生活貢獻力量。他感謝各界僑胞一直以來對華商會的支持和愛護，讚揚新任會長盤玉蘭是經驗豐富的企業家，在中國及美國均擁有自創的品牌生意，熱心公益事業，努力上進，長期扶助中國貧困山區的學生及弱勢家庭，捐款捐物，是位有愛心和善心的慈善家。常務會長呂玲熱愛社區，為僑社的發展繁榮，出錢出力。秘書長黃麗清年輕有為, 勤快干練，待人親切友善，勇挑重担，是社區的精英骨幹。華商會還有一班為社區貢獻, 不求回報的理事與會員, 組成華商會強大的精英班子。

新任會長盤玉蘭致辭，她深情感謝所有支持華商會的兄弟姊妹們，她表示，過往華商會由於某些原因暫停運作了一段時期，如今重新啟動，定會不忘初心，以公益為主，在力所能及的範圍內，幫助弱勢群體，尤其是突發性變故家庭以及祖籍國貧困山區的兒童。未来會提供免費英文翻譯、看信等公益服務。華商會員在短短20天內已超過180人加入，希望攜手合作，和平共處，不為名利，用善念隨心隨意去幫助需要幫助的人。感謝熱心公益事業的理事會核心成員，有你們的支持，華商會的公益團隊一定會為華人社區做更多有意義的善事。也歡迎更多的人加入我們的公益團隊，祝大家平安喜樂、萬事如意，祝好人一生平安，福有攸歸。

副董事長呂玲、沈丕權，副會長張天晨、唐秀英，常務顧問孟紅，大費城僑學界秘書長吳日強，前秘書長梁鴻生等相繼發言，他們堅信, 華商會在新任領導班子的帶領下，發揚優良傳統，秉承奉獻精神，公平公正做實事，深化社區繁榮，會務必將蒸蒸日上，再創輝煌，為華人社區增添新活力，為慈善事業開拓新境界！

新聞發佈會結束，華商會啓動首次探訪華埠消防局活動，送溫暖給一班用生命守護居民安全的前線消防員。會員們在消防局前與消防員們熱情互動，並向消防局捐贈了$1470元，感謝他們無私的付出，為華埠提供安全保障。感恩節即將來臨，小小的善心，向尊敬的消防員們表達最崇高的敬意。

賓州華人工商聯合總會新任領導班子主要成員為：會長盤玉蘭，董事長兼總顧問黃偉星，副董事長兼常務會長呂玲，副董事長兼常務顧問沈丕權，秘書長兼副會長黃麗清，副會長兼財務長張天晨，副會長兼理事長唐秀英，副會長陳香、梁美鳯、盧麗容、陳明容，會計賀麗雯，常務顧問孟紅、袁聞峰，顧問王小玉，統籌Patricia Luk，副統籌駱萍，理事林虹、林美玲、張城彬、朱秀瓊、胡惠霞、黃順群、侯翠萍、李惠珍、KiKi Kuang、林靜、蘇娜、陳寶弟。

