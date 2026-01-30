賓果賓果開獎號碼、開獎時間、獎金哪裡領？賓果賓果怎麼玩一文看懂

賓果賓果是什麼，你知道嗎？為了迎接金馬年到來，台彩公告春節加碼內容相當有誠意，總金額創新高達12億元，大樂透、今彩539之外，深受民眾喜愛、每5分鐘就開獎一次的賓果賓果，基本玩法也有獎金加碼，不少民眾躍躍欲試。究竟賓果賓果怎麼玩？怎麼買？投注方式有哪些？獎金如何計算？中獎該如何領獎？Yahoo新聞編輯室帶你一次掌握！

賓果賓果玩法多元，深受民眾喜愛，今年在基本玩法中也有春節加碼，不妨試試手氣哦！（示意圖／Getty Images）

賓果賓果玩法怎麼玩？

賓果賓果是一種電腦彩券遊戲。你可以選擇「基本玩法」、「超級獎號」、「猜大小」與「猜單雙」等四種不同玩法投注，每注售價為25元，最後再依選擇的玩法和選號對獎。

基本玩法

選號範圍為1到80，可任意選擇玩1到10個號碼的玩法，選玩1個號碼稱為1星，選玩2個號碼稱為2星，選玩10個號碼稱為10星，以此類推。每次開獎時，電腦系統會隨機開出20個獎號，可依自己選擇的玩法及選號進行對獎；如果選號符合該期任一種中獎情形，就算中獎，可按規定兌領獎金。

超級獎號

賓果賓果每期開出的第20個獎號，便是當期的「超級獎號」。讀者朋友可以預測當期的超級獎號，猜對就會贏得獎金。

猜大小

針對當期賓果賓果開出的20個獎號中，較小的號碼（1至40號）或較大的號碼（41至80號）開出的個數進行預測。認為較小的號碼（1至40號）開出的數目≥13個號碼者，選擇投注「猜小」；認為較大的號碼（41至80號）開出的數目≥13個號碼者，選擇投注「猜大」，猜中便算中獎。

猜單雙

可就當期賓果賓果開出的20個獎號中，單數（1、3、5⋯77、79）號碼與雙數（2、4、6⋯78、80）號碼所開出的個數進行預測。認為單數號碼開出的數目≥13個號碼者，選擇投注「單」；認為雙數號碼開出的數目≥13個號碼者，選擇投注「雙」 ，猜中便算中獎。

賓果賓果怎麼買？賓果賓果投注方式有哪些？

想要投注賓果賓果，讀者朋友有「使用選號單投注」、「口頭投注」與、和「智慧型手機電子選號單（QR Code）投注」三種方式，詳見以下說明。

使用選號單投注

賓果賓果選號單上，共有四個選號區：

基本玩法、超級獎號共用： 投注基本玩法、超級獎號。

基本玩法專用： 投注基本玩法。

猜大小： 可用來猜大小。

猜單雙：可用來猜單雙。

一張選號單最多可以同時投注基本玩法、超級獎號、猜大小、猜單雙各一組，或是兩組「基本玩法」加上一組「猜大小」及一組「猜單雙」。你可依自己的喜好，填寫選號單，進行投注。選號單的正確畫記方式開放塗滿、打叉、打勾三種，但切勿超過格線。

賓果賓果選號單。（圖片取自／台灣彩券）

口頭投注

口頭告知彩券行你要選擇的玩法、選號、投注倍數、投注期數等投注內容，由彩券行操作投注機，直接進行投注。

需要注意的是，在多期投注期間，不得中途要求退／換彩券。另因賓果賓果開獎快速，不提供中途兌獎的功能（也就是不提供「交換票」）；假如你對中任何一期的獎項，必須等到你投注的所有期別都開獎結束後，才能一次兌領所有獎項。

智慧型手機電子選號單（QR Code）投注

下載台灣彩券App（iOS下載請點我、Android下載請點我），利用App中的「我要選號」功能，填寫投注內容。每張電子選號單都會產生一個QR Code，只要到投注站掃描該QR Code，就能自動印出彩券，付費後便算完成交易。

賓果賓果開獎時間？

賓果賓果開獎時間為：周一至周日，早上7時5分至晚上11時55分，每5分鐘以電腦系統自動開獎一次。

每次開獎時，電腦系統會從1到80隨機開出20個獎號。為了提供民眾享受隨時買、隨時對獎的樂趣，各期開出獎號會公告在台灣彩券官網，投注站內的電視螢幕也會播放各期開獎號碼，方便對獎。友善提醒，對獎時請先確認「獎號期別」與您的「投注期別」相符。

賓果賓果獎金怎麼計算？

賓果賓果的所有獎項，都是固定獎金。以基本玩法來說，若你選玩10個號碼（10星）中了10個號碼，獎金就是500萬元；若中了9個號碼，獎金就是25萬。如果只玩1個號碼（1星）並中獎，那麼獎金是50元。

若以超級獎號來說，各位對中當期開出的第20個號碼，單注獎金是1200元。至於猜大小、猜單雙的玩法，單注獎金是150元。

＊由於賓果賓果的玩法和中獎可能性眾多，且設有單期最高總獎金支出上限。若想了解獎金計算的細節，請點擊台灣彩券「獎金分配方式」，查看確切金額哦！

賓果賓果中獎了該怎麼領獎？期限為何？

賓果賓果幸運中獎後，中獎人可按規定兌領獎金，兌獎截止日為開獎次日起算三個月內。兌獎地點依中獎金額有所不同，以每注為單位，獎金5000元以下（含），可以直接在彩券行兌領；獎金5001元至500萬元，須在營業時間前往中國信託商業銀行國內各營業單位或其指定之金融機構兌領；獎金超過500萬元，則須先透過高額兌獎專線0800-024-500預約兌獎。

中獎金額級距與兌獎地點對照。（截圖取自／台灣彩券）

那麼，該如何知道家裡附近哪裡可以兌獎呢？很簡單，只要到台灣彩券官網首頁，下拉至「投注站與兌獎地點查詢」區塊，在「哪裡可以兌獎？」下拉選單中，選擇縣市、區域並填入路段，再選擇中獎金額，便能知道自己可以去哪裡領獎囉！

要留意的是，若你一次投注多期賓果賓果，必須等到這張彩券上購買的最後一期開獎結束，才可以到兌獎地點兌領；同樣依循上述中獎金額對應的領獎地點，便可成功領獎。會有這樣的規定是因為賓果賓果的開獎速度非常快，即使各位一次投注的期數高達12期，也能在一小時內得知中獎與否；一次兌領單張彩券上所有期別的中獎獎項，可以節省往返兌領獎金的時間。

賓果賓果中獎了要繳稅嗎？

答案是要的哦！台灣彩券問與答指出，課稅方式分為「個人」與「營利事業」兩類，以「中獎獎金每聯（組、注）獎額」計算：

個人

中獎獎金不超過5000元者：免予扣繳。

中獎獎金超過5000元者：按給付全額扣取20%。不必計入綜合所得總額申報課稅，所扣繳的稅款也不能夠抵繳或申請退還。

在中華民國境內有固定營業場所的營利事

除扣繳20%稅款外，仍須將中獎獎金列入其他收入申報，不適用分離課稅之規定。超過獎金課稅門檻的中獎彩券，印花稅課徵如下：

中獎獎金超過5000元，以現金或轉帳方式支付獎金者，須代扣4‰印花稅。

中獎獎金超過5000元，以支票支付或自行貼用印花者，則免代扣印花稅。

中獎獎金以支票支付者，依各兌獎金融機構規範，須酌收手續費。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

