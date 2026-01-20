賓賓哥佛牌被退貨「狂賠700萬」宣布暫停直播！背27條訴訟曝光近況

賓賓哥20日出席媒體餐敘澄清近期風波。（泰霸團隊提供）

網紅「賓賓哥」（江建樺）近來被指斂財、高價賣佛牌，海撈上億元，以及私人感情風波浮上檯面。他今（20）日受訪直言遭他人抹黑造謠，「真的海撈上億的話，以我現在的狀況寧可退休」，更透露2025年因為遭外界抹黑關係，顧客開始退貨，零零總總已賠了700多萬。

賓賓哥今表示，由於大環境不景氣，近期會暫停直播，但過去幫助個案的錢都是由直播受益支出，就算未來收入不如以往，還是會拿老本出來做公益，「之前賺的都吐出來了」。至於旗下員工的年終，賓賓哥表示，員工的年終不能縮水，今年也打算發出約200萬的年終獎金，看每個人的程度去發放，沒有固定幾個月。

賓賓哥坦言，近期將暫停直播。（泰霸團隊提供）

賓賓哥去年走紅後爭議連連無奈表示遭有心人士惡意抹黑、攻擊，被問到直播生意是否受到影響？賓賓哥則說，「粉絲凝聚力很好，銷量未受到影響，但因為網路生意不好做，再加上遭人惡意退貨，去年共賠了700萬」。

針對外界曾報導其「海撈暴利」，賓賓哥澄清：「如果真的那麼好賺，我早就退休了。」他說，佛牌屬老料、古董級別，單件成本動輒數十萬甚至上百萬，加上稅金與收藏市場行情，並非外界想像的暴利生意。

對於負面新聞是否影響銷量，他表示，目前並未對核心粉絲造成明顯影響，反而多次勸粉絲暫時不要購買，先到佛堂參拜、感受信仰，「有感應再來買，不然我解釋這些抹黑也很累。」

至於感情與私人生活被放大討論，賓賓哥強調屬個人私事，部分內容涉及不實造謠與剪接影片，若在線上不斷澄清只會「越描越黑」，因此選擇交由司法處理。目前他坦言身上仍有27件訴訟案件，多數與個案、肖像權或網路檢舉相關，已有多案獲不起訴處分，並強調自己從未因流量刻意製造爭議。

