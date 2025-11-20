賓賓哥假公益真斂財？王婉諭點名網紅亂象：政府應該管管了

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

近日一名網紅「賓賓哥」至台中市中山國中參加「生涯輔導教育」講座演講，未料該網紅在未經校方同意的狀況下，就在抖音開直播。不只現場對著國中生大開黃腔，還請女學生上台，請她對著直播回應。對此，時代力量黨主席王婉諭今(11/20)表示，賓賓哥過往長期假公益名義斂財，呼籲衛福部、新北市府出面管管。

時代力量黨主席王婉諭，資料照

王婉諭指出，自己曾偶然在臉書上看過賓賓哥幾次，知道他的人設是公益網紅，自稱「法師」，有數十萬粉絲，平常就是拿著大把現金，到處去「救濟」弱勢。但只要查看看就知道，他根本就是用「公益」在換流量變現，所謂的做公益，只是為了直播流量。

王婉諭列舉，今年 7 月，沒有專業證照的賓賓哥，擅自跑進亞東醫院直播，直接斷定病患剩兩周可活，不僅影響病患，更造成家屬恐慌。今年 8 月，他在直播中探訪性侵害被害者，全程沒有用馬賽克保護，導致當事人長相與住處曝光。最後讓對方不只被網友議論，還被房東掃地出門。

王婉諭繼續表示，今年 10 月，賓賓哥假稱自己受到內政部警政署邀請，要合作做公益，結果被警政署打臉，事實上，根本就只是自己跟一個退休警察約在會客室聊天。今年 11 月，他開直播赴警局提告，完全無視警察局辦公區的錄影禁令，公然挑戰公權力與隱私底線。

王婉諭指出，這些直播，說穿了，就是讓他在白天演一齣愛心戲碼，幫忙衝高流量和信任度。到了晚上，他就開始狂賣佛牌、招財物，宣稱這可以改運避煞，拿大家的善意來做生意。把信仰變成賺取名利的工具，這到底是做公益，還是斂財？

王婉諭說，讓人質疑的是，他也遊走在非法勸募的邊緣。依據《公益勸募條例》，只有特定的法人團體（如社會團體、財團法人、宗教法人、學校等）才能發起或舉辦公益勸募活動。賓賓哥卻常常以個人或公司名義，透過他所有的上千人的 LINE 群組，向粉絲募集物資或款項，要求粉絲自行購買並將物資寄送到指定地址。

王婉諭表示，賓賓哥甚至還曾在直播中拿出一大疊現金，宣稱這是信徒捐贈要用來蓋廟的廟金，並聲稱掌握所有捐款人的資料，甚至公開了信徒捐款的照片，這些事情，絕對都不符合法勸募的要件，之前就有新北市議員要求警方調查，但沒有下文。

王婉諭呼籲，衛福部與新北市政府，這種明顯違法的行徑，應該要介入徹查。她強調，也許他口中的公益，多少還是有幫助到人的時候。但是，打著公益之名，可以到處招搖撞騙抓流量，才是更大的問題。

王婉諭說，放任這種公益網紅利用社會的善意來斂財，更可能會造成孩子們錯誤的理解。請主管機關全面介入查辦，也請大家一定要睜大眼睛看清楚，這些公益的背後，到底誰才是從中獲利的人？

