賓賓哥入校直播還稱有感謝狀 校方喊「從未邀請」要告！曝對話斷章取義
娛樂中心／林奇樺報導
台中某國中邀請魔術師王元照到校演講，網紅「賓賓哥」以神秘嘉賓身份到場後，卻開啟直播引起家長反彈，隨後校長也上前中斷。賓賓哥雖在台上道歉，但事後又直播抨擊校長，更公開對話稱校方有老師知道他會前去且開直播，且也有獲得校方致贈感謝狀。對此，校方則稱賓賓哥的對話斷章取義，並指出老師後續也有告知不得直播，更指出感謝狀是賓賓哥未經校方同意擅自取走，校方已向警方報案並完成提告程序。
台中市一所學校19日辦理生涯輔導講座，邀請魔術師王元照（可樂）擔任分享人，王男另邀江男以神秘嘉賓身分出席，在未取得校方同意下逕行直播，遭校方即時制止並要求下架影片。
針對整起事件，校方晚間發布聲明強調當天僅邀請魔術師王元照到校演講，校方與江建樺（賓賓哥）之間從未有聯繫管道，也沒有邀請他出席。
對於賓賓哥聲稱「校方同意直播」的說法，校方嚴正否認，並指出相關對話截圖遭斷章取義。校方表示，該截圖為王元照與教師於11月11日的訊息，而教師已在11月13日明確回覆「不得進行直播」，活動當天也於會場再次強調。校方並提供當日回覆紀錄以昭公信。
至於他宣稱獲得校方致贈感謝狀一事，校方說明，感謝狀是王元照臨時提出需求才緊急製作，但賓賓哥在講座中擅自開直播，違反兒少法令，校方當場已制止，並未將感謝狀正式授予。他事後未經同意自行將感謝狀取走，校方因此報案並完成提告程序。
校方強調，賓賓哥的行為已影響學生權益，校方已依程序通報教育局與社會局，並啟動校園關懷輔導。最後也呼籲外界勿輕信或轉傳不實訊息，共同守護學生隱私與校園安全。
