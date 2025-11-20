賓賓哥公審校長 盧秀燕：不容許僥倖心態

▲台中市議員蔡耀頡要求市府拿出態度，力挺校長、提供家長法律協助。（圖／蔡耀頡提供，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 網紅賓賓哥校園翻車事件越演越烈，上午賓賓哥再開直播，指學校老師曾答應他可以直播，如果家長要告他，他就告這位老師，並批評「這種校長不該帶學生」。市議員蔡耀頡指出，校長為了護衛孩子遭到網暴，市府應該拿出態度力挺校長，給家長法律協助。市長盧秀燕表示，校園安全不容許僥倖心態，市府會持續要求影片下架，若對方拒絕，將採取法律行動。

台中市中山國中昨天邀請魔術師可樂（王元照）演講，後半場被夾帶爭議網紅賓賓哥（江建樺），且未經同意就現場直播，家長發現後打電話到學校，校長王蒲寧怒出面制止。事後賓賓哥道歉，卻說「以後誰敢做好事？」台中市長盧秀燕怒指2人白目硬幹，今天宣布「台中市永不錄用這兩人」。

賓賓哥今（20）日上午再開直播，批評校長王蒲寧當眾轟來賓，「這種校長不該帶學生」。他證實校方邀請的演講者是可樂，但「事後竟沒給感謝狀，還偷偷地摸走」！事前他曾問哪裡不能直播？一名老師說特教班不行，但今天沒有來，其他學生不能照到臉，自己也承諾若拍到臉就會轉掉，「家長要提告我沒在怕，因為是老師答應的，家長告我，我就去告老師」。

網友不滿的說「學校義務保護未成年的孩子，卻被可能觸法的網紅公審」、「講什麼有雞雞的不用舉手，還要女學生追自己的抖音號，當在聲色場所演講？」「未成年就是未成年，老師有那麼大權力讓你拍禮堂裡所有孩子嗎？」「YT影片還沒下架，有些照到孩子側臉、正臉，根本就沒有轉向」。

民進黨市議員蔡耀頡下午質詢時，不滿賓賓哥開直播嗆校長，導致校長被賓賓哥的粉絲網暴，要求市府拿出態度力挺校長、提供家長法律協助。

盧秀燕表示，網紅的主要生計是代言，台中市政府已表明不會再用這兩人、要求影片下架，若賓賓哥拒絕，將採取法律行動，後續處理也會研究相關法規。她強調校園應該保護孩子，校長是有概念的，一開始就表示不能拍，被邀請者心存投機，自己不能拍就叫朋友進來拍，「這件事沒有僥倖，兩人都永不錄用」。

