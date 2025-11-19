賓賓哥公然直播「偷拍學生」！校長霸氣中斷怒斥：太不可取

娛樂中心／李紹宏報導

網紅「賓賓哥」江建樺又搞事了！先前才被爆違法募款、抹黑同業及花錢買流量，還盜用花蓮救災照；不過現在卻有台中市某國中校長不滿賓賓哥在校內活動開直播，憤而上台要求直播中止的情況。

網紅賓賓哥又爆發爭議。（圖／資料照）

當時台中某國中正在進行校園公益演講，魔術師王元照受邀到場分享，不過賓賓哥卻在校方不知情的狀況下到場，甚至還開了直播，就在演講進行到一半時，校長突然進入現場，神情嚴肅地當場制止了直播行為，並對負責直播的「賓賓哥團隊」提出嚴厲質問。校長當場表示：「我們沒有要讓你們這樣進行直播，我剛剛接到投訴，你們這樣的方式讓我們的孩子陷入危機當中。你們是不是要對我們學生的家長和孩子們致歉呢？」

廣告 廣告

校長突入制止校園直播的風波持續發酵。校方事後澄清，雖然同意「賓賓哥團隊」入校進行演講，但從未授權其進行直播。

校方強調，尤其在涉及未成年學生的隱私權與肖像權時，絕不能輕率以所謂的「善意」或「公益」為由越界，更表示教育現場絕非網紅的個人舞台，學生更不應淪為內容產出的素材，校長的即時制止被視為對制度的捍衛與教育尊嚴的守護。

然而，面對校方的嚴正立場，賓賓哥事後卻在社群上表達強烈不滿，認為這種檢舉和不斷來電打擾的行為「非常不可取」，無法認同，慘被網友砲轟。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

天天喝珍珠奶茶！32歲男司機「精蟲變成碎片」 悲涼下場曝光

馬太鞍堰塞湖洪災後56天 「救全村一命」大馬村長爆過勞急開刀！家屬憂

黃國昌想選新北還扯蘇巧慧 他見「1心機」狠酸：一點GUTS都沒有

港人哭哭！外媒嘆中日鬧僵「香港恐慘了」 下場曝：「這些店」絕對擠死

