賓賓哥再爆爭議道歉了！赴國中演講「未經同意直播」 校方、家長不滿喊卡

魔術師王元照昨（11/19）受邀至台中市某國中擔任生涯輔導教育講座分享人，事前校方明確向王元照表示，因顧及未成年權益不同意直播，沒想到講座後半段，王元照帶入神秘嘉賓—網紅「賓賓哥」（江建樺），竟未經校方同意r就開啟直播，當下學校接到投訴電話，校長立刻出面制止，王元照當下道歉，賓賓哥則被發現他事後在社群反批投訴者，讓爭議繼續延燒，深夜也透過經紀人致歉。

台中市某國中昨發生生涯講座來賓未經同意開直播，將未成年學生影像流出的爭議事件，事發當下即遭家長投訴抗議，校長也立刻前往現場嚴肅制止。傍晚17時校方在臉書發布聲明解釋，該場「生涯輔導教育講座」邀請王元照先生擔任分享人，係看重其終身學習及永不放棄的人生經歷具勵志精神，故提出邀請。

校方表示，聯繫過程中，王元照曾詢問是否可以直播，但學校顧及學生未成年明確表達拒絕，不同意直播。沒想到，講座後半段，王先生帶入一位「神秘嘉賓」，該嘉賓未經校方同意逕行開啟直播，學校接到投訴電話，為捍衛學生肖像權及隱私應受保護及相應權利，當下立刻制止，並表明學校立場。

校方指出，王元照當下隨即向學校、學生及家長表示歉意，校方一併要求王先生及神秘嘉賓對直播影片及所有拍攝到學生的影像，應立即下架，以期降低對學生的傷害。校方強調，經此事件，未來辦理相關講座，對於所有邀請者的分享內容及活動安排等，會更加謹慎確認，並以學生學習權益為優先考量。

事實上，當天王元照邀請的「神秘嘉賓」就是網紅賓賓哥，整起事件曝光後延燒至網路，網友怒轟賓賓哥只顧流量讓學生陷入危險，然而，賓賓哥卻被發現在社群上反批投訴者「非常不可取」，態度引發更多議論，網友反嗆「搞不清楚狀況的是誰」，讓爭議越滾越大。

對此，賓賓哥深夜透過經紀公司回應：「這次出錯，非常抱歉，造成大家的困擾，一直以來專注公益，也想把這個觀念傳遞出去，之後會更謹慎，保護學生們的安全。」

