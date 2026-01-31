賓賓哥再起爭議！嗆大甲媽「遶境無科學根據」遭網圍剿

娛樂中心／綜合報導

過去靠公益直播起家的網紅賓賓哥，近期爭議不斷，包括在台中校園違規直播，以及遭質疑透過公益方式斂財；此外，網紅圤智雨也曾質疑他銷售的佛牌真實性。如今他又再度在直播中與網友開嗆，提到大甲媽祖遶境是否有科學根據，引發不少批判。

賓賓哥日前才指出，因目前客源嚴重分散，加上價格戰激烈，讓他打算暫停直播。不過近日他依舊照常開播，在面對網友質疑其銷售的佛牌「是否有科學根據」時，當場不滿表示：「大甲媽遶境時有科學根據嗎？不然起乩是在起什麼？」此番言論隨即引發爭議。

賓賓哥口出狂言「再起爭議」！嗆大甲媽「遶境無科學根據」遭網圍剿

賓賓哥在點名大甲媽後飽受批評，他也正式回應並道歉。（圖／翻攝賓賓哥臉書）







事後賓賓哥解釋，當時是在探討「信仰與心靈能量」，認為多屬於主觀的精神寄託與個人體驗，並直言此類範疇無法單純以客觀科學數據進行證實。後續遭到外界批判後，賓賓哥再度說明：「我身為虔誠的媽祖信徒，長期秉持媽祖慈悲精神投入公益，媽祖大愛也會了解我的一片真心，並祈求媽祖寬恕。」他也表示，面對此次指教，未來將更加謹慎發言。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：賓賓哥口出狂言「再起爭議」！嗆大甲媽「遶境無科學根據」遭網圍剿

