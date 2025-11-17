「賓賓哥再踩紅線！」樹林分局報案竟直播拍偵查隊門牌 法律界轟：已非首次挑戰公權力

【警政時報 新聞中心／新北報導】網紅賓賓哥爭議持續延燒。近日他先是在醫院內開直播，拍攝院內環境與作業流程，引發外界質疑是否違反院內規範及醫療隱私；隨後又因自稱「與警政署合作公益」遭警政署火速澄清，強調從未與其合作。相關爭議尚未平息，昨（16）日晚間再爆新風波，賓賓哥前往樹林分局報案時，在局內直接開啟直播，且鏡頭清楚拍下「樹林分局偵查隊」門牌，再次引發社會譁然。

賓賓哥於 16 日晚間前往新北市樹林分局報案時，在局內開啟直播，鏡頭清楚拍到「樹林分局偵查隊」門牌，引發外界質疑其行為已違反警察機關禁止拍攝規範。（圖/翻攝賓賓哥直播）

警局屬敏感執法區域 直播與拍攝皆明文禁止

根據各地警察機關內規，警局內部屬於辦案與執法的敏感空間，全面禁止拍照、錄影與直播，不論是否拍到人臉皆在限制範圍內。其原因包括：

• 警局內部屬機密作業環境

• 可能拍到案件文件、電腦畫面與流程資訊

• 涉及偵查動線、人員部署與安全

• 直播可能干擾員警執勤

執法人員指出，警局外部雖屬公共空間，但內部區域均屬半封閉式作業場所，禁止拍攝已是多年前即明訂的標準規範。

賓賓哥近日多次因直播內容引發社會爭議，包含醫院直播、宣稱與警政署合作遭否認等事件。（圖/翻攝賓賓哥直播）

法律界：涉妨害公務、妨害秘密 「偵查隊門牌更具敏感性」

對於賓賓哥此次行為，南昌法律事務所所長吳志南表示，網紅於警察機關內直播，不僅違反內部管理規範，更可能涉及《刑法》妨害公務或妨害秘密等相關罪名。

尤其本次直播畫面中清楚拍到「偵查隊」門牌，使事件更具爭議性。

吳志南律師指出：「偵查單位的性質本就極為敏感，任何曝光都有可能影響警方偵查安全與案件相關配置。一般民眾或許不清楚，但賓賓哥已多次出入公家機關，顯然不可能不知道相關規範。」

不少網友也批評：「這不是誤拍，而是明知道不能拍還故意拍。」

外界盤點近期一連串「踩線」行為

賓賓哥近月來爭議不斷，引發社會廣泛討論，包括：

1. 醫院內直播—拍攝院內作業與患者區域，涉及醫療隱私與院內禁止攝影規範。

2. 假宣稱與警政署合作公益—警政署火速發新聞稿澄清否認，引發各界質疑其誤導民眾。

3. 於樹林分局直播並拍攝偵查隊門牌—明確違反警局禁止拍攝規範，並可能觸法。

法律界普遍認為，這已非單一疏忽，而是多次挑戰公部門規範、踩踏公權力底線的行為。

後續發展待警方與司法進一步釐清

目前樹林分局尚未對外說明後續處置，相關影像是否涉及違規或觸法，將由警方及司法單位進一步研析。本報將持續追蹤事件發展。

