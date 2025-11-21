賓賓哥再道歉！校方怒告竊盜、妨害名譽 中市府重罰13萬

台中某國中校方昨晚公布對話紀錄反駁網紅賓賓哥（江建樺）「已告知校方並獲同意直播」的說法，強調早在13日就已提醒魔術師王元照校內不得直播，且賓賓哥手上的感謝狀是未經許可自行取走，校方已向警方報案提告竊盜及妨害名譽罪。該事件持續延燒，今（21日）賓賓哥發布道歉聲明，台中市府今早則宣布，將依兒少法對賓賓哥開罰13萬元罰鍰。

網紅賓賓哥開直播曬出感謝狀。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）

事件起因為台中某國中19日邀請魔術師王元照到校演講，王元照帶來「神秘嘉賓」網紅賓賓哥，但賓賓哥在演講過程中擅自直播，引發學校不滿未經同意「直播拍攝未成年」，校長更是直接當場霸氣制止。

廣告 廣告

針對此事件，台中市長盧秀燕20日在議會備詢時直批此舉「白目」，表示學校已事先告知王姓魔術師不能錄影，但王帶來朋友卻開直播，完全不尊重學校和孩子隱私，「台中市永不錄用」這兩人參與活動。

台中市長盧秀燕。（圖／中天新聞）

對此，賓賓哥雖在直播中道歉，但仍不滿地反擊盧秀燕：「台中的盧媽媽、盧市長，妳今天身為一個市長，妳有搞清楚狀況嗎？沒有，妳沒有搞清楚狀況。因為妳不知道事情的來龍去脈，我希望盧市長妳要搞清楚狀況，再來在新聞上發言，這樣會比較好，因為妳們都不了解所有的情況！」

校方澄清，僅邀請王元照到校演講，並沒有江建樺的聯絡管道，王元照先生於演講前告知校方將另邀「神秘嘉賓」到場激勵學生。校方強調，江建樺聲稱「已告知校方並獲同意直播」一事，嚴正否認。校方指出，江建樺引用的截圖僅為11月11日的初步聯繫內容，校方教師已於11月13日明確回覆，基於保護學生原則，不得進行直播，並於活動當日在會場中再次聲明。

至於賓賓哥20日直播中展示的感謝狀，台中市教育局澄清，該感謝狀係當日應王元照要求臨時製作，但因江建樺於講座中擅自直播違反兒少相關法令，校方當場予以制止，也未將該感謝狀授予江建樺，該感謝狀是江建樺未經校方同意擅自取走，校方已向警方報案並完成提告程序。

台中市社會局表示，依校方通報內容與直播片段，確認王元照於講座中不當語言及互動違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，將裁處10萬元罰鍰。江建樺明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，違反兒少法第49及第69條，將裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

賓賓哥今天發正式聲明道歉。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）

賓賓哥關於校園演講直播事件的致歉聲明如下

各位關心這起事件的朋友、校方師生及家長們：

大家好，我是賓賓哥。針對昨日前往台中某中學參與公益演講時的直播爭議，在此向所有受影響的師生、家長及校方，致以最誠摯的歉意。此次事件因溝通細節誤差與現場處置不夠周全引發誤會，我願意直面問題，向大家說明情況並承擔相應責任。

首先，因為友人刻意隱瞞，本人並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一聯串的錯誤行為，並帶給大家困擾。關於直播中意外拍攝到未成年學生的問題，我深感自責。此次受邀到校園分享公益理念，初衷是希望透過直播讓更多人關注弱勢群體協助，但在現場互動中，未及時規避學生鏡頭，導致部分未成年學生意外入鏡，可能侵犯了孩子們的隱私。事後我已第一時間通知團隊不得發表任何相關影片，並且進一步與側錄的粉絲溝通下架相關直播側錄片段，今後不論是校園還是任何有未成年人的場合，我都會提前規劃拍攝範圍，配備專人把控鏡頭，絕不再次出現類似情況，嚴格遵守未成年人保護相關規定。

其次，關於與校方的直播認知誤差，我願意還原事實：事前我方負責人員與校方負責人透過線上溝通，明確提及「將透過直播傳播公益演講內容」，校方當時並未提出異議，僅囑咐遵守校園秩序。但或許是溝通中未就「直播拍攝範圍」「現場執行細節」達成更精確的共識，導致校方在接到匿名舉報後，對直播行為產生誤解。對此，我承認自己在溝通中缺乏進一步確認的細心，未能提前與校方簽署明確的直播協議，也未在現場再次核實，最終引發爭議，影響了校園正常教學秩序，我再次向校方表示歉意。

至於事後開啟直播回應，並非有意激化矛盾，而是當時演講被突然終止，現場傳出多種不實猜測，甚至有聲音將事件與此前的網絡爭議綁定。為了避免謠言擴散，也為了向關心我的粉絲和公眾澄清「直播已獲校方初步同意」「未有意擾亂校園」的事實，我才臨時開啟直播說明情況，過程中可能因情緒略顯激動，言辭有不夠得體之處，同樣向大家致歉，對盧市長的指教更是虛心接受、會好好的自我檢討。

一直以來，我深耕公益領域，始終以「傳遞善意、尊重他人」為原則，此次事件讓我深刻認識到，不論初衷如何，細節把控與充分溝通才是避免誤會的關鍵。今後我會更加嚴格要求自己，不論是公益活動還是公開分享，都會提前與合作方確認所有細節，制訂完善的執行方案，杜絕類似誤會發生。

最後，再次向所有因此次事件受影響的人說一聲「對不起」。感謝大家的監督與包容，也感謝校方願意與我溝通解決問題。我不會因這次誤會放棄公益之路，今後會以更謹慎、更負責的態度開展活動，也希望大家能繼續監督我的行為，與我一同傳遞社會善意。

致歉人：賓賓哥

發布日期：2025/11/21

延伸閱讀

驚悚瞬間曝！桃園20歲駕駛突衝來 女車輛取物慘遭撞噴飛

生前進派出所問路！6旬翁「躲陌生人車後座」…待1夜竟氣絕亡

影/台泥蘇澳廠輸送帶突起火 延燒50平方公尺畫面曝