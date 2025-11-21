賓賓哥千字文道歉！中市府：照法律程序走

▲賓賓哥昨天到台中市中山國中演講，因開直播遭校長當場制止。（圖／翻攝Threads，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 賓賓哥校園翻車事件，台中市長盧秀燕怒斥網紅校園開直播太白目，宣布永不錄用魔術師王元照與賓賓哥，賓賓哥原本還開直播嗆盧秀燕不了解實情，但昨天深夜中山國中校長攜證據上警局報案後，賓賓哥今早發千字文道歉，表示係受友人刻意隱瞞。台中市教育局長蔣偉民表示，傷害已經造成，一切依照法律程序走；社會局則表示，兩人違反《兒少法》，將各裁處10、13萬元罰鍰。

台中市中山國中邀請魔術師可樂（本名王元照）演講，網紅「賓賓哥」（本名江建樺）以神秘嘉賓的身分現身，不僅言語粗鄙還開直播，引起校方不滿。台中市長盧秀燕怒斥白目，宣布中市府永不錄用倆人。賓賓哥再曬出與校方的對話截圖，證明是老師同意直播，校方昨晚反擊，指教師已在演講前6天明確回覆「不得進行直播」，並由校長到派出所報案，指賓賓哥偷走校方製作的感謝狀。

賓賓哥今（21）日上午發出千字文聲明，指因為友人刻意隱瞞，他並不知道校方不同意直播，在現場互動時未及時規避學生鏡頭，導致部分未成年學生意外入鏡，影響了校園正常教學秩序，再次向校方表示歉意，對盧市長的指教更是虛心接受、會好好的自我檢討。

教育局長蔣偉民上午在議會受訪時表示，這事件對學校和台中市的傷害已經造成，會依照相關法律程序來進行。社會局也表示，校方明確禁止、現場也再提醒，網紅仍逕自開直播，社會局依校方通報的內容與直播片段，確認王元照於講座中不當語言及互動，違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，將裁處10萬元罰鍰；江建樺明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，違反《兒少法》第49及第69條，亦將裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

▲校方秀出老師和魔術師可樂的對話截圖，表示已明確告知「不得進行直播」。（圖／翻攝中山國中臉書，2025.11.20）

賓賓哥道歉全文如下：

各位關心這起事件的朋友、校方師生及家長們：

大家好，我是賓賓哥。針對昨日前往台中某中學參與公益演講時的直播爭議，在此向所有受影響的師生、家長及校方，致以最誠摯的歉意。此次事件因溝通細節誤差與現場處置不夠周全引發誤會，我願意直面問題，向大家說明情況並承擔相應責任。

首先，因為友人刻意隱瞞，本人並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一聯串的錯誤行為，並帶給大家困擾。關於直播中意外拍攝到未成年學生的問題，我深感自責。此次受邀到校園分享公益理念，初衷是希望透過直播讓更多人關注弱勢群體協助，但在現場互動中，未及時規避學生鏡頭，導致部分未成年學生意外入鏡，可能侵犯了孩子們的隱私。事後我已第一時間通知團隊不得發表任何相關影片，並且進一步與側錄的粉絲溝通下架相關直播側錄片段，今後不論是校園還是任何有未成年人的場合，我都會提前規劃拍攝範圍，配備專人把控鏡頭，絕不再次出現類似情況，嚴格遵守未成年人保護相關規定。

其次，關於與校方的直播認知誤差，我願意還原事實：事前我方負責人員與校方負責人透過線上溝通，明確提及「將透過直播傳播公益演講內容」，校方當時並未提出異議，僅囑咐遵守校園秩序。但或許是溝通中未就「直播拍攝範圍」「現場執行細節」達成更精確的共識，導致校方在接到匿名舉報後，對直播行為產生誤解。對此，我承認自己在溝通中缺乏進一步確認的細心，未能提前與校方簽署明確的直播協議，也未在現場再次核實，最終引發爭議，影響了校園正常教學秩序，我再次向校方表示歉意。

至於事後開啟直播回應，並非有意激化矛盾，而是當時演講被突然終止，現場傳出多種不實猜測，甚至有聲音將事件與此前的網絡爭議綁定。為了避免謠言擴散，也為了向關心我的粉絲和公眾澄清「直播已獲校方初步同意」「未有意擾亂校園」的事實，我才臨時開啟直播說明情況，過程中可能因情緒略顯激動，言辭有不夠得體之處，同樣向大家致歉，對盧市長的指教更是虛心接受、會好好的自我檢討。

一直以來，我深耕公益領域，始終以「傳遞善意、尊重他人」為原則，此次事件讓我深刻認識到，不論初衷如何，細節把控與充分溝通才是避免誤會的關鍵。今後我會更加嚴格要求自己，不論是公益活動還是公開分享，都會提前與合作方確認所有細節，制訂完善的執行方案，杜絕類似誤會發生。

最後，再次向所有因此次事件受影響的人說一聲「對不起」。感謝大家的監督與包容，也感謝校方願意與我溝通解決問題。我不會因這次誤會放棄公益之路，今後會以更謹慎、更負責的態度開展活動，也希望大家能繼續監督我的行為，與我一同傳遞社會善意。

致歉人：賓賓哥

發布日期：2025/11/21

