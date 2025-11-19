賓賓哥又出事！擅自開直播拍國中生 校長開罵中斷活動

網紅賓賓哥。（泰霸團隊提供）

網紅「賓賓哥」本名江建樺，近日爭議不斷，曾被質疑違法募款、攻擊同業、購買流量等。19日他到台中市某國中參加生涯講座時，未經校方同意擅自開直播，當場惹怒校長並被中斷活動。

校方晚間在臉書發布聲明指出，該場生涯講座原本邀請魔術師王元照擔任分享人。聯繫過程中，王元照曾詢問是否可以直播，但校方考量學生多為未成年，明確拒絕。怎料，講座後半段王元照帶出神祕嘉賓賓賓哥，對方未經同意便開啟直播，導致校方接獲家長投訴，當下立即制止並要求下架所有涉及學生的影像，以降低可能造成的傷害。

校方強調，事件發生後，王元照已向學校、學生及家長道歉。校方也藉此機會教育學生「知法守法、信守承諾的重要性」。同時，校方表示，未來辦理相關講座時將更加謹慎確認邀請者的分享內容及活動安排，以保障學生學習權益為優先。

賓賓哥在國中擅自開直播的行為，引起不少家長不滿。有網友在相關影片留言區提供錄音，揭露賓賓哥與校方老師溝通的過程，並氣憤表示：「當眾霸凌師長，根本在荼毒國中生，因為全程根本就完全沒有打馬賽克，也根本完全沒有下架影片，根本把學校學生、師長、家長擺了一道，對此我會以《兒少法》對網紅提出法律訴訟，以免未來還有學生受害！」

校方聲明全文

本校針對今日生涯講座發表以下聲明：

1.今日生涯輔導教育講座邀請王元照先生擔任分享人，係看重其終身學習及永不放棄的人生經歷具勵志精神，故提出邀請。

2.聯繫過程中，王先生詢問是否可以直播？學校顧及學生未成年明確表達拒絕，不同意直播。

3.講座後半段，王先生帶入一位神秘嘉賓，該嘉賓未經校方同意逕行開啟直播。

4.學校接到投訴電話，為捍衛學生肖像權及隱私應受保護及相應權利，當下立刻制止，並表明學校立場。

5.隨即，王先生也向學校、學生及家長表示歉意。校方一併要求王先生及神秘嘉賓對直播影片及所有拍攝到學生的影像，應立即下架，以期降低對學生的傷害。

6.校方藉此機會教育，及時宣導：

(1)知法守法，信守承諾的重要性。

(2)鼓勵學生終身學習，找到興趣成就自己。

7.經此事件，未來校方辦理相關講座，對於所有邀請者的分享內容及活動安排…等，會更加謹慎確認，並以學生學習權益為優先考量。

