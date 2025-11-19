賓賓哥又出事！未經同意亂拍未成年 遭強行中止直播道歉了

【緯來新聞網】網紅「賓賓哥」今（19日）到台中市一間國中參加演講活動，但未徵得同意就直播，引發校方不滿，當場中斷活動。校方強調，沒有授權對外公開直播，已經接到家長投訴「用這樣的方式，讓我們的孩子陷入危機當中」，要求他對家長及學生道歉。

賓賓哥很常成為話題人物。（圖／翻攝賓賓哥臉書）

校方發表聲明指出，生涯輔導教育講座邀請魔術師王元照先生擔任分享人，聯繫過程中，王先生詢問是否可以直播？學校顧及學生未成年明確表達拒絕、不同意。到了講座後半段，王男帶來神祕嘉賓「賓賓哥」，結果賓賓哥沒得到校方同意就開啟直播。



過程中校方接到投訴電話，為捍衛學生肖像權及隱私應受保護及相應權利，當下立刻制止，並表明學校立場。隨即，王先生也向學校、學生及家長表示歉意。校方一併要求王先生及賓賓哥對直播影片及所有拍攝到學生的影像立即下架，以期降低對學生的傷害。



賓賓哥透過經紀公司回應：「這次出錯非常抱歉造成大家的困擾，一直以來專注公益，也想把這個觀念傳遞出去，之後會更謹慎，保護學生們的安全。」

