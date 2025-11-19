賓賓哥又出事！演講「未經校方同意」現場直播遭投訴 52字道歉了

記者蔡維歆／台北報導

網紅「賓賓哥」19日到台中市一間國中參加演講活動，但因為未徵得同意就直播，引發校方不滿，當場中斷活動。校方強調沒有授權對外公開直播，已經接到家長投訴，「用這樣的方式，讓我們的孩子陷入危機當中」要求他對家長及學生道歉。對此賓賓哥也回應了。

「賓賓哥」10日正式向法院按鈴控告由圤智雨帶頭恐嚇勒索事件。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）

校方發表聲明指出，19日生涯輔導教育講座邀請王元照先生（魔術師）擔任分享人，係看重其終身學習及永不放棄的人生經歷具勵志精神，故提出邀請。聯繫過程中，王先生詢問是否可以直播？學校顧及學生未成年明確表達拒絕。結果講座後半段，王先生帶入一位神秘嘉賓（賓賓哥），該嘉賓未經校方同意逕行開啟直播。

校方表示，接到投訴電話，為捍衛學生肖像權及隱私應受保護及相應權利，當下立刻制止，同事一併要求王先生及神秘嘉賓對直播影片及所有拍攝到學生的影像，應立即下架，以期降低對學生的傷害。隨即，王先生也向學校、學生及家長表示歉意。對此賓賓哥也透過經紀公司回應52字：「這次出錯非常抱歉造成大家的困擾，一直以來專注公益，也想把這個觀念傳遞出去，之後會更謹慎，保護學生們的安全。」

