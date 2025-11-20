賓賓哥又出事！「無視校方拒絕開直播」 怒被制止道歉了

賓賓哥（本名：江建樺）因無視校方規定開直播被強制中止活動。（圖／翻攝自賓賓哥tik tok）





以「公益網紅」形象走紅的賓賓哥（本名：江建樺）近日爭議不斷，讓他還赴新北地方法院正式遞狀提告，控訴圤智雨聯合網紅集體霸凌與勒索。豈料，昨（19日）擔任特別嘉賓現身後，無視校方同意開啟直播，引發爭議也透過經紀公司道歉。

昨日圤智雨在Threads上分享影片，寫下：「賓哥大型翻車現場，被校長罵翻，不尊重家長及學生」，下方也有許多學生家長留言：「我已透過臉書要求上面這個網紅立即下架此段影片」、「非常佩服校長在第一時間站出來保護所有的孩子！謝謝校長明辨是非。」

廣告 廣告

校方在臉書表示，該場演講是邀請魔術師王元照擔任分享人，開始前王元照有詢問能否開直播，但校方考量學生未成年而明確拒絕，但後半段講座找來神秘嘉賓「賓賓哥」，他未經同意直接開啟直播，讓校方也立刻要求中斷活動。

對此，賓賓哥透過經紀公司道歉，對於造成困擾表達歉意，未來會更加謹慎；校方也在聲明中表達一開始就拒絕直播，隨後也要求直播和拍攝畫面都必須刪除，「經此事件，未來校方辦理相關講座，對於所有邀請者的分享內容及活動安排…等，會更加謹慎確認，並以學生學習權益為優先考量。」



【更多東森娛樂報導】

●吳亦凡狂傳死訊 爆沒滿足特定人士遇害 警方罕回應

●向太突曝改遺囑！「喊二代沒資格躺平」 遭酸：就不想給郭碧婷

●許瑋甯、邱澤約會被偶遇！「超狂狀態曝光」網讚翻

