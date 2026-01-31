賓賓哥又出事！遭爆直播「開嗆大甲媽祖」挨轟 他出面道歉求饒了

記者蔡維歆／台北報導

網紅賓賓哥日前直播回應粉絲提問「佛牌是否有科學依據」，竟脫口而出 ：「你去看大甲媽，前面起乩的乩童有科學依據嗎？」引發網友不滿，轟他「嗆大甲媽祖」，對此，他今天發聲明道歉：「對於直播過程中的即興發言，因舉例失當造成部分觀眾誤解，我們深感抱歉。」

賓賓哥出面澄清。（圖／翻攝自臉書）

賓賓哥解釋，當時直播回應粉絲提問「佛牌是否有科學依據」時，原意在於探討「信仰與心靈能量」多屬於主觀的精神寄託與體驗，此範疇無法單純以客觀科學數據進行證實。

賓賓哥表示：「我身為虔誠的媽祖信徒，長期秉持媽祖慈悲精神投入公益。媽祖大愛會了解我的一片真心，也祈求媽祖寬恕」，面對此次指教，他未來將更謹慎發言，繼續以善念回饋社會，感謝各界的關注與指教。

