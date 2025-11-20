賓賓哥反擊了！不忍公開「對話紀錄」：老師知道要直播

賓賓哥反擊未經學校同意直播一事。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）





公益網紅賓賓哥 （本名：江建樺）近日因在校園演講時，未經校方同意便直播未成年挨轟，事件不斷延燒，台中市長盧秀燕更痛批兩人行為太白目，強調「台中市永不錄用」，對此，賓賓哥稍早也透過經紀公司公開與校方老師的對話紀錄。

對於校園直播挨轟事件，賓賓哥決定站出來還原真相。他表示，事件發生前，他與該校老師早已透過 LINE 溝通直播事宜，對方明確回覆「那應該沒有問題。還有就是..我們主任說，校長或主任開場的時候不直播」，有特別說要保護學生，拍攝學生背面，都在事前確認，雙方共識清楚明白。

賓賓哥公布事先與老師溝通截圖。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）

賓賓哥公布事先與老師溝通截圖。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）

豈料事發至今，自己卻成了被推入輿論風暴的替罪羊，賓賓哥也強調：「之所以未第一時間公開對話內容，是出於善意，希望保護那位溝通過程始終禮貌的老師，他也有盡到保護學生的職責。」但近日公司電話被抗議聲瘋狂灌爆，賓賓哥與團隊承受莫須有的指責，名譽受到嚴重傷害。

賓賓哥認為，，這場誤會本不該由他承擔，既然邀請者是學校老師，校方更在活動當下全程知情，如今卻將責任全推向外部來賓，只會讓人質疑是否刻意切割。賓賓哥呼籲學校老師與校長該站出來，還他一個公道，也還事實一個最基本的尊重。



