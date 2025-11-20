賓賓哥反擊了！校園直播遭炎上 曝背後真相：早就溝通過內容

「賓賓哥」江建樺喊冤，和校方早就溝通過。翻攝賓賓哥臉書

網紅「賓賓哥」江建樺昨（19日）傳出到台中某所國中參加活動，沒有取得校方同意就擅自直播，讓校方氣得中斷活動，校方更發聲明表示：「讓孩子陷入危險當中，你們是不是要對我們學生的家長和學生致歉呢？」事後賓賓哥也致歉，並在直播中還原整起事件真相，強調他與該校老師早已透過 LINE 溝通直播事宜，對方還回覆他沒問題，不滿事後卻變成他的問題。

賓賓哥曬對話紀錄反駁 事前已與老師溝通內容

賓賓哥表示，事件發生前，他早就和對方對過內容，對方明確回覆：「那應該沒有問題。還有就是⋯⋯我們主任說，校長或主任開場的時候不直播。」其中有特別提到要保護學生，拍攝學生背面，都在事前確認，雙方共識清楚明白，不僅如此，他也曬出校方頒發給他的感謝狀，證實自己有受到邀請，認為是在溝通傳達過程有出現誤會。

賓賓哥公布事先與老師溝通截圖。翻攝賓賓哥臉書

電話遭抗議灌爆 賓賓哥喊冤名譽受損

賓賓哥表示，之所以未第一時間公開對話內容，是出於善意，希望保護那位溝通過程始終禮貌的老師，他也有盡到保護學生的職責，但近日公司電話被抗議聲瘋狂灌爆，他認為與團隊承受莫須有的指責，名譽受到嚴重傷害，他也質疑校方是刻意和自己切割，呼籲學校老師與校長該站出來，還他一個公道，也還事實一個最基本的尊重。

賓賓哥盼還原真相 懷疑遭惡意檢舉

賓賓哥坦承自己當下確實是情緒激動，「我也有錯，只是在校長處理這件事，太過於激動，因為她不了解狀況，讓小朋友看到這種情況，連老師都亂說話。我不管老師怎麼跟校長說，我只是要還原真相。」他更點名圤智雨，懷疑是對方在惡意檢舉，假冒家長打電話去學校檢舉，但目前還沒有明確證據指出。



