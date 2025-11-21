賓賓哥國中直播惹議！台中市開罰13萬、限期下架 校方怒告竊盜與妨害名譽

網紅賓賓哥未獲學校同意擅自對未成年進行直播，引發輿論譁然。 圖：翻攝網路

[Newtalk新聞] 台中市中山國中日前舉辦演講活動，網紅賓賓哥在未獲學校同意的情況下開啟直播，更在演講環節出現不當發言，引發校方與家長反彈。台中市社會局今(21)日將依違反兒少相關規定裁處13萬元罰鍰。

台中市中山國中日前舉辦演講活動，原邀請魔術師王元照到校分享，但王卻私下邀請網紅賓賓哥(江建樺)到場擔任神秘嘉賓。賓賓哥在未獲學校同意的情況下對未成年開啟直播，內容中更多次出現不當發言，引發校方與家長反彈。市長盧秀燕痛批兩人「白目」，並宣布未來永不錄用。

事件延燒後，賓賓哥一度曬出與「老師」的對話紀錄，聲稱校方同意直播，甚至反嗆盧秀燕「沒有搞清楚狀況」。不過中山國中隨後公布完整時間軸，澄清聯繫窗口全程只有王元照，校方根本沒有賓賓哥的聯絡方式，並指他所公布的截圖是斷章取義的初步訊息。校方更指控賓賓哥直播後未經許可擅自取走感謝狀，中山國中王姓校長昨日晚間到轄區第六分局提告竊盜與妨害名譽。

台中市社會局今日表示，根據校方通報及直播片段，王元照於講座中使用不當語言，違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，裁處10萬元罰鍰；賓賓哥明知不得拍攝仍直播、上傳兒少影像，違法同法第49及第69條，裁罰10萬元及3萬元，共13萬元，並命其限期移除影片並下架。

風波爆發後，賓賓哥今早透過臉書發文鞠躬道歉，並透過經紀公司再次發出聲明，表示對造成的爭議深表歉意，未來將更加審慎面對公開言行，並尊重相關罰則。

