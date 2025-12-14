賓賓哥坑粉斂財／「公益網紅」賣佛牌坑粉 賓賓哥遭爆斂財破億霸凌粉絲

網紅賓賓哥遭控假公益之名坑殺粉絲，斂財金額破億元。（翻攝賓賓哥臉書）

知名網紅賓賓哥常在直播時發放現金、救濟弱勢，被封為公益網紅，但他近期屢爆爭議，甚至被台中市長盧秀燕下令封殺，本刊也接獲投訴，指他利用公益形象販賣泰國佛牌、古曼童給粉絲，卻被抓包出售假貨、劣質品，從中賺取暴利，目前已有多人受害，斂財金額破億元。

被害人A小姐說，賓賓哥本業是賣泰國佛牌、古曼童，她因為賓賓哥的公益形象，消費數百萬元力挺，很多賓賓哥的粉絲認識她。後來陸續有粉絲向她抱怨，說買到假佛牌、斷頭古曼童賺暴利，才發現賓賓哥只是把大家當搖錢樹。網友B小姐也告訴本刊，她看到賓賓哥直播買聖物、希望能藉此轉運，結果不到一年就把百萬元退休金花光，讓她懊悔不已。

廣告 廣告

粉絲發現，賓賓哥賣的2萬元聖物，成本只要1,100元。（讀者提供）

B小姐說：「賓賓哥賣古曼童，最貴的要賣數百萬元，說未來會增值、可當傳家寶，又說每月消費5萬元以上的粉絲可進VIP群組，他會報明牌，帶大家把錢賺回來，我第一個月就成為VIP群組會員。為待在群組賺大錢，我跟其他人一樣拚命消費，最後發現都是賓賓哥的套路。」

B小姐表示，她進入VIP群組後，經常看到賓賓哥無預警在群組內丟出幾個數字後，又火速收回訊息，營造「有緣人才看得到」的氛圍，他還會在群組裡安插暗樁，宣稱自己因買佛牌或古曼童中了大獎，提升買氣，原本幾千元的古曼童一下漲到十幾萬元，非常離譜。

賓賓哥聲稱販售的古曼童有偏財師父加持，價格翻倍賣，卻是瑕疵品。（翻攝賓賓哥臉書）

「買賣是你情我願，但他的手法太惡質！」B小姐說賓賓哥口才一流，讓很多粉絲掏錢買單，其中一名70歲的女粉絲，陸續消費近6,000萬元，最後因付不出貨款、向丈夫周轉，結果鬧到離婚、賣房收場。因為賓賓哥常在直播時警告粉絲，若將聖物丟棄或棄標會招來報應，所以很多粉絲寧可傾家蕩產，也不敢棄標。

賓賓哥（左）直播時動手毆打老翁（右），結果吃上官司。（讀者提供）

粉絲不敢棄標，除了怕有報應，更怕被賓賓哥公審。曾被公審的C小姐告訴本刊，3年前，她發現賓賓哥賣聖物賺暴利決定棄標，賓賓哥在群組開罵，C小姐跟友人被要求下跪道歉當和解條件，結果被偷拍，事後賓賓哥還食言，把道歉影片傳到群組，害C小姐飽受嘲笑譏諷。

不只如此，跟賓賓哥在台中校園合作的魔術師被一名夏姓正妹作家指控性騷，魔術師還透過賓賓哥的直播訕笑、抹黑夏女，導致她遭網路霸凌，有意尋短，好在網紅推手圤智雨發聲安撫，夏女才打消念頭。事後賓賓哥卻反控圤智雨不懷好意，利用夏女對他抹黑。

賓賓哥要C小姐跟友人下跪道歉，卻找助理偷拍，還將影片傳到群組。（讀者提供）

對此，圤智雨無法接受，他說賓賓哥的爭議很多，被斂財的粉絲找圤智雨及其他直播主幫忙踢爆，賓賓哥還惡人先告狀，反控這些直播主恐嚇，行徑猶如人渣。

直播公會理事長林揚竣則是建議粉絲多聽多看，自行消化選擇，如果覺得有疑慮，最好透過合法、公開透明的公益團體行善，避免助長歪風。本刊致電賓賓哥，電話無人接聽，記者留語音、傳訊息給他，截稿前未獲回應。

《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。

更多鏡週刊報導

賓賓哥坑粉斂財1／把VIP群組當搖錢樹 她們砸鉅資「買聖物」發現全是套路

賓賓哥坑粉斂財2／「長得抱歉」吃巧克力就能招桃花 賓賓哥荒誕促銷她們都買單