賓賓哥坑粉斂財2／「長得抱歉」吃巧克力就能招桃花 賓賓哥荒誕促銷她們都買單

受害者指控，賓賓哥（左）打造公益善心的人設，目的是為了斂財。（翻攝賓賓哥臉書）

B小姐表示，她進入VIP群組後，經常看到賓賓哥無預警在群組內丟出幾個數字後，又火速收回訊息，營造「有緣人才看得到」的氛圍，為了不落人口實，賓賓哥還會在群組裡安插暗樁，宣稱自己因買佛牌或古曼童中了大獎，提升買氣，並拉抬價碼，原本幾千元的古曼童一下漲到十幾萬元，非常離譜。

「買賣是你情我願，但他的手法太惡質！」B小姐氣憤地說，賓賓哥什麼話都敢講，例如他賣蓮花古曼童，聲稱只要摸手，就可以夢到想夢的對象；將尿液塗在尿尿小童身上，就可以增強財運；將油膏塗在意中人的身上，對方就會愛上你。此外，他還賣巧克力球，說吃了會變年輕，就算長得不好看，也會散發魅力招桃花、加強偏財運，連續食用49天不間斷，人生將迎來大翻轉。

賓賓哥（左）直播時動手毆打老翁（右），結果吃上官司。（讀者提供）

雖然內容誇大，但賓賓哥口才一流，讓很多粉絲掏錢買單，其中一名70歲的女粉絲，只要直播時被賓賓哥點名，就會馬上在底下留言「加十」，每一次都買好買滿的她，陸續消費近6,000萬元，最後因付不出一筆數百萬元的貨款、向丈夫周轉，結果鬧到離婚收場，因為賓賓哥常在直播時警告粉絲，若將聖物丟棄或棄標會招來報應，所以很多粉絲寧可傾家蕩產，也不敢棄標。

更可惡的是，賓賓哥直播時說聖物會增值，但走投無路的女粉絲拜託他協助轉售佛牌、古曼童，他卻不認，一尊幾十萬元的聖物，只肯用3萬元收購，該名粉絲也因未達消費門檻，被踢出VIP群組，她為結清貨款，只能賣掉房子、在外租屋；還有粉絲也因此賠掉事業，只能靠資源回收維生。

有女粉絲為結清佛牌、古曼童的貨款，只能賣掉房子、在外租屋。她將聖物寄還給賓賓哥希望變現，賓賓哥卻賤價收購。（讀者提供）

粉絲不敢棄標，除了怕有報應，更怕被賓賓哥公審。曾被公審的C小姐告訴本刊，她跟賓賓哥買佛牌都是月結，加上賓賓哥會鼓吹加買其他商品，有助加強功效，所以她每個月都消費近2萬元。3年前，她發現賓賓哥賣3,600元的聖物，在其他平台只要600元，瞬間清醒、決定棄標，並私下提醒其他粉絲貨比三家，賓賓哥得知後在群組開罵，也讓C小姐遭到網路霸凌。

C小姐說，當時她跟友人到賓賓哥開設的佛堂請求和解，賓賓哥要求他們下跪道歉，C小姐為了息事寧人，答應照辦，結果竟然被賓賓哥的助理偷拍，事後賓賓哥還食言，把道歉影片傳到群組，害C小姐飽受嘲笑譏諷。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

