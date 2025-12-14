賓賓哥坑粉斂財3／覺醒粉絲遭肉搜霸凌群組邪教化 遭爆假公益真控斂財賓賓哥惹眾怒

粉絲C小姐因為棄標，被賓賓哥公布照片、個資，害她慘遭網路霸凌。（翻攝賓賓哥臉書）

「賓賓哥攻擊別人，都不是自己出手，他會用話術讓粉絲自發性當打手，例如他之前直播賣水果，就在群組公布同行的錄音檔，指控對方手腳不乾淨，又裝出一副為了和氣生財、只能往肚裡吞的模樣，我們這些粉絲看了氣不過，就會自告奮勇跳出來幫他忙、出氣。」C小姐說，她就曾幫賓賓哥把音檔PO到爆料公社，沒想到後來賓賓哥用同樣手法讓網友對她肉搜、霸凌，令她心寒。

不只如此，跟賓賓哥在台中校園合作的魔術師，之前傳送不雅片及訊息給一名夏姓正妹作家，夏女覺得被性騷，沒想到魔術師竟透過賓賓哥的直播訕笑、抹黑夏女，導致她遭受4,000名賓賓哥的粉絲網路霸凌，有意尋短，好在網紅推手圤智雨發聲安撫，夏女才打消念頭。事後賓賓哥卻反控圤智雨不懷好意，為了打擊他，之前聯合其他網紅霸凌自己，現在又利用夏女對他抹黑。

賓賓哥要C小姐跟友人下跪道歉，卻找助理偷拍，還將影片傳到群組。（讀者提供）

對此，圤智雨無法接受，他說賓賓哥的爭議很多，像是以個人名義募款，涉嫌違反《公益勸募條例》；曝光性侵案被害者的長相、個資；在醫院、警局違法開直播。更惡劣的是，賓賓哥還聲稱要利用弱勢個案「弄死」其他正派直播主，被他斂財的粉絲找圤智雨及其他直播主幫忙踢爆，他還惡人先告狀，反控這些直播主恐嚇，行徑猶如人渣。

直播公會理事長林揚竣指出，直播主若無法靠自己的能力做公益，就不該以公益名義要粉絲買商品，濫用公益之名，已經失去做善事的本質，直播圈不應淪為假公益、真斂財的溫床，建議粉絲多聽多看，自行消化選擇，如果覺得有疑慮，最好透過合法、公開透明的公益團體行善，避免助長歪風。

直播公會理事長林揚竣呼籲粉絲透過合法的團體行善，不要被騙。（讀者提供）

對賓賓哥的行徑，受害粉絲痛批他吃人夠夠、心狠手辣、不留餘地，公益善心的人設根本是為了賺錢跟流量，利用別人的愛心斂財，遲早會有報應！本刊致電賓賓哥，電話無人接聽，記者留語音、傳訊息給他，截稿前未獲回應。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

