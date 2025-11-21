賓賓哥慘了！校園演講擅開直播還摸走感謝狀 中山國中：已報警提告

賓賓哥慘了！校園演講擅開直播還摸走感謝狀 中山國中：已報案提告。翻攝賓賓哥臉書

台中市中山國中19日邀請魔術師王元照到校演講，中途卻發生王男邀請爭議網紅「賓賓哥」上台逕開抖音直播的風波。事件除驚動台中市長盧秀燕親上火線痛斥「白目」，並宣布未來市府公部門活動對兩人「永不錄用」；校方也不滿賓賓哥擅自取走校方未發放給他的感謝狀，由校長於20日深夜11時許正式赴派出所報案，對其賓賓哥竊取感謝狀等行為提告。

爭議網紅「賓賓哥」江建樺19日現身中山國中魔術師王元照的講座現場，未經許可即開啟抖音直播。影片中他不僅無端干擾活動進行，更對學生發表「有雞雞的不可以舉手」等不當言論，全程放送引發軒然大波。校長見狀當場立即制止其行為，但直播內容已流出，引發軒然大波。

台中市長盧秀燕獲知後震怒，昨親上火線痛批此網紅「完全不尊重法律、不顧學生隱私逕自直播」，並強硬宣示：「這兩個人台中市永不錄用！」市府也表示，針對其違反《兒童及少年福利與權益保障法》、侵害學生個資部分，將研議依法開罰並採取法律行動。

沒想到風波持續延燒，賓賓哥事後開直播辯解，秀出與學校老師的LINE對話截圖，聲稱校方曾回覆「應該沒有問題」，僅要求校長開場不直播及拍攝學生背面，自己淪為校方卸責的代罪羔羊。

對此中山國中昨晚緊急發出聲明，嚴正澄清賓賓哥引用的對話截圖為11月11日講者王元照與教師間的初步討論，但校方教師已於13日明確回覆「基於保護學生之原則，不得進行直播」，並於活動當日現場再次重申禁令。校方痛批賓賓哥刻意截取片面資訊，散布錯誤內容，校方已將此行為視為竊盜，正式向警方報案並完成提告程序。



