賓賓哥慘賠700萬！仍大手筆砸200萬發年終 曝直播暫停真實原因

公益網紅賓賓哥舉辦年度尾牙感恩餐會。泰霸團隊提供

公益網紅賓賓哥於今（20日）舉辦年度尾牙感恩餐會，他從最初投入公益至今約一年半時間，累計協助個案已超過200件，投入的金額約近新台幣400萬元。賓賓哥表示，2025年度至今已虧損約700多萬元，主要原因來自大量退貨與進貨成本壓力。賓賓哥直言，面對網路攻擊與抹黑，他選擇不加入戰局，寧可暫時停播，也不願讓信眾因低價而買到品質不佳、失去信仰依靠的物件。

2025年虧損700多萬 仍砸200萬保15名員工年終

賓賓哥2025年一波未平、一波又起，儘管總營業額虧損，還是不想影響到15位員工的年終獎金以及薪資，預計大概會花200萬，「員工是無辜的，不會因此砍員工的薪水。」他也透露，10個個案裡面有7個都是騙子，「目前有23件個案向我提告，都已不起訴作結。」再加上其他案件，總共有27件，都找了律師來處理。

廣告 廣告

賓賓哥回應近來風波。泰霸團隊提供

堅守佛牌品質拒價格戰 澄清「海撈暴利」指控

賓賓哥表示，經營南傳佛教相關聖物，包含四面佛與泰國佛牌，強調皆親自赴泰國接洽、進貨，成本本就偏高，再加上稅務依法申報、開立發票，營運負擔更重，「價格戰其實等於犧牲品質，但宗教信仰不是可以這樣操作的。」

針對外界曾報導其「海撈暴利」，賓賓哥嚴正澄清：「如果真的那麼好賺，我早就退休了。」他澄清，佛牌屬老料、古董級別，單件成本動輒數十萬甚至上百萬，加上稅金與收藏市場行情，並非外界想像的暴利生意。



回到原文

更多鏡報報導

李多慧爆私下難搞！價碼遠高韓啦啦隊3倍 經紀公司發聲反擊了

何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」

29歲施柏宇扮嫩遭拒！《立入禁止》田中千繪升格當媽 錄日文語音呵護帥兒

獨家／孫德榮怒轟一群草包！羅志祥、金志遙「狂嗑炒飯」慘挨罵