賓賓哥慘遭網暴半年吐「想退休」心聲 備妥200萬年終犒賞員工

【緯來新聞網】網紅「賓賓哥」自從去年（2025）6月開始遭到網路攻擊，陷入爭議到現在沒出來過，今（20日）接受訪問透露儘管一年投入約400萬元公益基金，還是被不少「假個案」提告、累積23件案子，但他不灰心，即便挖老本還是持續做，同時不虧待員工，準備200萬元分給15人團隊當年終獎金，「我想說再拚個幾年就要退休，今年大家都不好，我有我的方向要走」。

賓賓哥再賺幾年，有意想退休。（圖／泰霸團隊提供）

賓賓哥投入公益至今約1年半時間，協助個案已超過200件，雖然錢少賺了些，但還是願意繼續做下去。不過之前因為他去台中某校演講時開直播，延伸出不少爭議，認為很多事都不是自己的問題，造成校方誤會，看來是無法和解，目前已經做完筆錄等開庭。



也因此，台中市長盧秀燕更公開表態「永不錄用賓賓哥」一事，賓賓哥則表示完全尊重。接著表示，台中依然有許多需要即時關懷與協助的家庭，只要有人需要，他就會在能力所及的範圍內繼續付出，不會因外界言論而停止腳步。



他說：「我還是會繼續做，台中是最多需要幫忙的地方，我如果放棄這樣是不好。」有人希望他出來參選議員，但賓賓哥自認無法勝任，所以拒絕，不過透露有計劃想要出單曲，跨足演藝圈。

