賓賓哥才被台中封殺！遭爆「賣聖物」海撈破億…粉燒光退休金後悔了

娛樂中心／綜合報導



知名網紅「賓賓哥」過去以直播發放現金、救助弱勢形象受到關注，但近來爭議不斷，甚至遭到台中市長盧秀燕封殺，近日更被部分不滿粉絲爆出賓賓哥公益形象與商品販售行為之間存在落差，提及賓賓哥向粉絲販售泰國佛牌與古曼童，有購買者事後質疑「聖物」品質與價格合理性，並痛訴自己因此承受重大經濟損失，受害人數逐漸浮現、更被週刊稱「獲利破億」，掀起外界討論。





賓賓哥才被盧秀燕封殺！遭爆「賣古曼童」海撈破億…粉砸百萬喊1事後悔了

多名粉絲出面爆料指控，因信任賓賓哥公益形象而投入大量金錢購買泰國佛牌、古曼童，事後卻質疑「聖物」品質與價格合理性，認為遭受經濟損失。（圖／翻攝自賓賓哥@臉書）

廣告 廣告

賓賓哥直播熱心公益形象再度遭受爆料影響，根據《鏡週刊》報導其中一名A小姐爆料，自己她因信任賓賓哥長期塑造的公益形象，陸續消費數百萬元支持其直播活動，後來卻接連聽到其他粉絲反映，購得的佛牌或古曼童被質疑真假，甚至出現所謂「斷頭古曼童」等情況，才驚覺自己與他人可能已深陷其中，另一名B小姐也指出，原本希望透過直播購買聖物改善運勢，卻在不到一年內砸進百萬元退休金，事後感到相當後悔。





賓賓哥才被盧秀燕封殺！遭爆「賣古曼童」海撈破億…粉砸百萬喊1事後悔了

賓賓哥日前才遭台中市長盧秀燕封殺。（圖／翻攝自賓賓哥@YT）

B小姐進一步描述「賓賓哥賣古曼童，最貴的要賣數百萬元，說未來會增值、可當傳家寶」，同時設立消費門檻，讓每月消費達一定金額的粉絲進入VIP群組，她透露賓賓哥「會報明牌」，並稱「帶大家把錢賺回來」，不過手法是無預警在群組丟出「幾個數字」，並馬上收回，塑造「有緣才會看到」的形式，同時搭配其他成員分享「獲利經驗」，稱買佛牌或古曼童而中獎，部分粉絲不斷加碼消費，古曼童價格也隨從千元拉高到十幾萬。另有受訪者提及，其中一名70歲女粉更陸續砸進千萬，最終無力繼續付款，甚至影響家庭、還賣房。

賓賓哥才被盧秀燕封殺！遭爆「賣古曼童」海撈破億…粉砸百萬喊1事後悔了

對於相關指控賓賓哥尚未回應，而相關人士也呼籲民眾參與網路公益或消費時，務必審慎查證、降低風險。（圖／翻攝自賓賓哥@臉書）

除金錢糾紛外，也有粉絲指出會遭受公開「警告」，除了賓賓哥會說不能隨便將聖物丟棄會棄標，否則會有「報應」，讓粉絲不敢回頭，還有一名C小姐透露她因質疑相關交易而選擇棄標，卻在群組中遭到賓賓哥斥責，並在事後承受網路嘲諷，造成長期困擾。針對上述指控，《鏡週刊》嘗試聯繫賓賓哥本人說明，但尚未獲回應，直播公會相關人士則提醒，民眾在參與網路公益或消費行為時，應多方查證資訊來源，若有疑慮，建議選擇合法、公開透明的公益管道，以降低風險。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：賓賓哥才被盧秀燕封殺！遭爆「賣古曼童」海撈破億…粉砸百萬喊1事後悔了

更多民視新聞報導

47歲「徐若瑄接班人」神隱N年突現身！得罪圈內真相全說了

業績1億女公關「私下服務片」流出！遭爆「麻糬是假的」他：壞掉了

吳心緹挺范姜「行程大重疊」！甩姐妹粿粿「淡出王子幫」細節爆出

