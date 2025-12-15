賓賓哥才被台中封殺！遭爆「賣聖物」海撈破億…粉燒光退休金後悔了
娛樂中心／綜合報導
知名網紅「賓賓哥」過去以直播發放現金、救助弱勢形象受到關注，但近來爭議不斷，甚至遭到台中市長盧秀燕封殺，近日更被部分不滿粉絲爆出賓賓哥公益形象與商品販售行為之間存在落差，提及賓賓哥向粉絲販售泰國佛牌與古曼童，有購買者事後質疑「聖物」品質與價格合理性，並痛訴自己因此承受重大經濟損失，受害人數逐漸浮現、更被週刊稱「獲利破億」，掀起外界討論。
多名粉絲出面爆料指控，因信任賓賓哥公益形象而投入大量金錢購買泰國佛牌、古曼童，事後卻質疑「聖物」品質與價格合理性，認為遭受經濟損失。（圖／翻攝自賓賓哥@臉書）
賓賓哥直播熱心公益形象再度遭受爆料影響，根據《鏡週刊》報導其中一名A小姐爆料，自己她因信任賓賓哥長期塑造的公益形象，陸續消費數百萬元支持其直播活動，後來卻接連聽到其他粉絲反映，購得的佛牌或古曼童被質疑真假，甚至出現所謂「斷頭古曼童」等情況，才驚覺自己與他人可能已深陷其中，另一名B小姐也指出，原本希望透過直播購買聖物改善運勢，卻在不到一年內砸進百萬元退休金，事後感到相當後悔。
賓賓哥日前才遭台中市長盧秀燕封殺。（圖／翻攝自賓賓哥@YT）
B小姐進一步描述「賓賓哥賣古曼童，最貴的要賣數百萬元，說未來會增值、可當傳家寶」，同時設立消費門檻，讓每月消費達一定金額的粉絲進入VIP群組，她透露賓賓哥「會報明牌」，並稱「帶大家把錢賺回來」，不過手法是無預警在群組丟出「幾個數字」，並馬上收回，塑造「有緣才會看到」的形式，同時搭配其他成員分享「獲利經驗」，稱買佛牌或古曼童而中獎，部分粉絲不斷加碼消費，古曼童價格也隨從千元拉高到十幾萬。另有受訪者提及，其中一名70歲女粉更陸續砸進千萬，最終無力繼續付款，甚至影響家庭、還賣房。
對於相關指控賓賓哥尚未回應，而相關人士也呼籲民眾參與網路公益或消費時，務必審慎查證、降低風險。（圖／翻攝自賓賓哥@臉書）
除金錢糾紛外，也有粉絲指出會遭受公開「警告」，除了賓賓哥會說不能隨便將聖物丟棄會棄標，否則會有「報應」，讓粉絲不敢回頭，還有一名C小姐透露她因質疑相關交易而選擇棄標，卻在群組中遭到賓賓哥斥責，並在事後承受網路嘲諷，造成長期困擾。針對上述指控，《鏡週刊》嘗試聯繫賓賓哥本人說明，但尚未獲回應，直播公會相關人士則提醒，民眾在參與網路公益或消費行為時，應多方查證資訊來源，若有疑慮，建議選擇合法、公開透明的公益管道，以降低風險。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：賓賓哥才被盧秀燕封殺！遭爆「賣古曼童」海撈破億…粉砸百萬喊1事後悔了
更多民視新聞報導
47歲「徐若瑄接班人」神隱N年突現身！得罪圈內真相全說了
業績1億女公關「私下服務片」流出！遭爆「麻糬是假的」他：壞掉了
吳心緹挺范姜「行程大重疊」！甩姐妹粿粿「淡出王子幫」細節爆出
其他人也在看
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 21
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
蕭敬騰岳父林光寧辭世享壽75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 29
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 7
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 1 天前 ・ 21
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 42
54歲張鳳書消失3年近況曝！被問「是否回歸八點檔」 一句話給答案
54歲資深女星張鳳書昨（12）日現身高欣欣、李國超補辦婚宴，久違在公開場合露面，氣色狀態依舊良好。與新郎新娘交情超過30年的她，也被視為圈內老朋友齊聚的代表人物之一。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 24
坣娜追思會藝人政商到場送別⋯寇世勳悲慟「太年輕了」
藝人坣娜於十月逝世，今（14）她的丈夫薛智偉為她舉辦了一場名為「IN LOVING MEMORY」的追思會，她的演藝工作跨足歌唱、戲劇、電影等領域，後來致力於瑜伽事業，也與丈夫薛智偉專注於猶太文化交流，因此有多位藝人及政商皆到場送別。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 28
陳妍希、周柯宇差19歲戀情挨酸！台灣導演神救援 《狙擊蝴蝶》逆轉爆紅
女星陳妍希主演的陸劇《狙擊蝴蝶》近期成為追劇圈最大黑馬，不僅在中國平台播放量破億，站內熱度突破26000，更在社群討論度、數據榜單呈現斷層式領先，成功從播出前不被看好，一路逆襲成為年度現象級作品。而讓這部劇「起死回生」的關鍵人物，正是曾執導《想見你》的台灣導演黃天仁。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 18
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
李珠珢12月行程縮減「被冷凍」？富邦球團回應揭真實內情！
體育中心／綜合報導富邦韓籍啦啦隊女神李珠珢自從來到台灣後，迅速累積了大量人氣，成為球迷熱愛的焦點人物。隨著今年棒球賽季逐漸接近尾聲，關於她的續約問題引發熱烈討論。然而，近日有粉絲注意到李珠珢在12月份幾乎沒有公開行程，猜測她可能遭遇所謂「冷凍」狀態，引發外界關注。此消息一出後，富邦球團隨即做出正式回應，以打消粉絲疑慮。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 6
女主播摔倒「玉鐲斷」幫擋煞？命理師曝「1大忌」！
娛樂中心／江姿儀報導不少人喜歡佩戴玉飾，但若不慎跌倒，玉製品容易碎裂。資深新聞主播葉樹姍昨（12日）發文分享，近期她出門在外時，不小心往前摔，膝蓋跪地、雙手著地，不僅四肢擦傷，手腕的玉鐲直接碎裂成3段。據《三立新聞網》報導，命理師楊登嵙解釋，玉石碎裂可替佩戴者「擋煞」護身，「切勿直接丟棄」，建議「1妙招」處理，以表對玉石護佑的感謝。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 22
歷經18次化療挺過乳癌 朱芯儀注重飲食睡眠「日喝水2500cc」
生活中心／綜合報導藝人朱芯儀，2021年末遭診斷罹患乳癌，但她並沒有被病魔擊倒，切除乳房後積極化療，避免癌細胞繼續擴散，朱芯儀透露，罹癌對她的人生影響很大，現在每天至少會喝2500到2600CC的水，也會注重飲食跟睡眠，希望能陪兒女走更長遠的路。民視 ・ 18 小時前 ・ 2
獨家／直擊汪小菲力挺好友李進良新作 孕妻馬筱梅曲線玲瓏會藏肚
途中，汪小菲下車到超商買了一瓶飲料，隨後帶著老婆與2名女性友人會合，4人一起前往劇組在西門町一家餐酒館舉辦的餐會。李進良、温昇豪及曹蘭等人也先後到達。汪小菲今年5月與結婚一年的老婆馬筱梅在北京補辦婚禮，身為媒人與多年好友身分的李進良不但到場祝賀，還在婚禮上致...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 11
8億女星「已完成遺囑」 佘詩曼不婚不生：財富用在該用的人身上
港劇《新聞女王2》讓50歲的香港實力派演員佘詩曼，再度登上演藝事業巔峰，她出道28年，被封為「港劇女王」，港媒保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），不婚不生的佘詩曼，日前透露已經完成遺囑安排，更坦言希望把累積的財富「用在該用的人身上」。太報 ・ 15 小時前 ・ 8
愛妻林書煒50歲！蔡詩萍獻「神秘生日驚喜」 賓客情緒失控喊：我快哭了
台北市文化局長蔡詩萍為愛妻、前主播林書煒籌劃了特別的50歲生日，與正在日本留學的女兒密謀兩週，悄悄安排整個驚喜流程。生日當天，女兒意外現身，令林書煒當場又驚又喜，現場嘉賓也情緒激動，多次喊出「我快哭了」，尖叫與歡呼聲此起彼落，場面溫馨感人。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 10