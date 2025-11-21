賓賓哥曬「2證據」嗆盧秀燕 校方出示完整對話：擅取感謝狀已提告

校方指出，賓賓哥僅出示對自己有利的部分對話。（翻攝自賓賓哥TikTok直播）

台中市一所國中日前邀請魔術師王元照進行生涯輔導講座，網紅「賓賓哥」（江建樺）以神祕嘉賓身分到場，因其TikTok直播拍到學生引發家長反彈，校長當場制止，賓賓哥雖在台上道歉，事後卻出示與一名老師的對話紀錄以及校方發放的感謝狀，表示自己名譽受損「要告老師」，也酸台中市長盧秀燕「沒搞清楚情況」。校方則於昨（20日）晚間強調，活動前已明確告知不得直播，僅同意錄影。

事件爆發後，台中市長盧秀燕於20日強硬回應，痛斥賓賓哥「非常可惡」，無視校方規定逕自開直播、侵犯學生隱私。她也認為受邀的魔術師王元照需對友人的行為負起責任，認為兩人的行為「太過白目」，更宣布兩人台中市永不錄用，不會再邀請他們參與任何活動。

賓賓哥在被校方制止並遭盧秀燕批評後，隨即開直播反擊，並秀出與校方老師的LINE對話紀錄，聲稱事前已溝通直播事宜，老師曾回覆「應該沒有問題」，只要求校長或主任開場時不直播，且要拍攝學生背面以保護學生，他怒斥自己成了校方推卸家長怒火的「替罪羊」，並揚言要提告答應直播的老師。

校方則出示完整對話截圖，反擊對方「斷章取義」。賓賓哥展示的截圖是11月11日的訊息，老師於11月13日明確回覆「不得進行直播」，活動當天也再次強調。至於賓賓哥宣稱獲贈感謝狀一事，校方說明，感謝狀是王元照臨時提出要求才緊急製作，但因賓賓哥擅自開直播，校方並未正式授予，他事後未經同意自行將感謝狀取走，校方已對此報案並完成提告程序。

校方強調，賓賓哥的行為已嚴重影響學生權益，校方已通報教育局與社會局，並啟動校園關懷輔導。台中市教育局也已介入調查。

