賓賓哥未經同意在校園直播遭轟 盧秀燕痛批可惡：永不錄用

網紅「賓賓哥」江建樺昨(19)日因未經同意在國中校園拍攝未成年學生，遭到家長投訴，校長也當即阻止拍攝，此事件在網路上引發爭議。台中市長盧秀燕今（20）日在議會怒斥，完全不尊重法律及學生隱私「非常可惡」，盧秀燕也宣布賓賓哥及魔術師王元照「未來在台中市永不錄用」。

台中市長盧秀燕。（圖／中天新聞）

台中市中山國中19日邀請魔術師王元照進行生涯輔導教育講座，王元照曾事先詢問校方是否可以直播，但已遭校方明確拒絕。然而，在活動過程中，王元照邀請賓賓哥以神秘嘉賓身分出場，賓賓哥卻仍逕自開啟直播，並拍攝校內未成年學生，此舉立即引發家長不滿。

中山國中校長王蒲寧獲知後火速介入制止，並要求兩人向學生及家長致歉，同時立即下架所有直播影片及拍攝到學生的影像，以降低對學生的傷害。校方隨後也發布七點聲明，強調學校在聯繫過程中已明確拒絕直播，並表示未來將更加謹慎確認邀請者的分享內容及活動安排，以學生學習權益為優先考量。

網紅賓賓哥。（圖／擷取自賓賓哥TikTok）

對此，盧秀燕今天在議會表示，該網紅逕自開直播，完全不尊重法律及學生隱私，「非常可惡」，並且還強調，校方事前已經拒絕還硬幹，太過白目，宣布對賓賓哥及魔術師王元照未來在台中市「永不錄用」。

另外，盧秀燕表示，雖然校長當下有制止，但校方邀請演講者進校園應有所審查，她也要求教育局了解，該校邀請講者是否有確實審查，「學校必須是安全乾淨的校園」。

