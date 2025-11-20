賓賓哥校園演講中突喊卡！校長怒：沒授權抖音直播

台中一所國中的校園演講活動因直播事件而中斷，引發爭議。原本受邀的魔術師「可樂」王元照帶來神秘嘉賓「賓賓哥」，但後者在演講期間未經校方授權，在抖音等多個平台上開啟直播，導致學生影像被公開。校方接獲家長投訴後立即中止活動，校長當場譴責直播行為侵犯學生隱私，而「賓賓哥」團隊則聲稱這是惡意檢舉，雙方各執一詞，事件仍待釐清。

台中國中爭議「賓賓哥」偷開直播，直擊校長震怒現場全中斷。(圖／賓賓哥you tube)

這起爭議發生在台中西屯的一所國中，事件中心人物「賓賓哥」是擁有超過 70 萬粉絲的網路紅人。事發於本月 19 日，當時演講活動進行到有獎徵答環節，校長突然上前要求學生下台，並表明學校並未授權任何人對外直播。校長語氣嚴肅地指出，學校已接獲投訴，直播行為讓學生陷入危機，並要求賓賓哥團隊向學生和觀看直播的家長說明及致歉。

網紅闖校園開直播，學生影像全曝光！校方震怒。(圖／賓賓哥you tube)

校方事後在學校粉專發布公告，說明本次活動原本是邀請魔術師王元照擔任演講人，但賓賓哥作為神秘嘉賓出席，並在未經校方同意的情況下進行直播。據了解，當時直播不僅在抖音平台進行，同時也在 YouTube 等多個平台同步播出。

學生遭直播上萬人看！校長暴怒，網紅辯：被惡意檢舉。(圖／TVBS)

面對校方的指控，賓賓哥提出不同說法。他表示，這是有人惡意檢舉所造成的誤會。賓賓哥聲稱，有人因先前對他「恐嚇取財」，案件已進入司法程序，對方利用社群媒體群組煽動他人，假借家長名義向校方投訴，指控他們的錄影行為不當。

對於此次爭議，校方表示未來將更加慎重選擇演講者及規劃流程。(圖／TVBS)

魔術師王元照也為賓賓哥辯護，表示他們對直播事宜非常謹慎，包括如何選擇拍攝角度等細節，並強調在活動當天中午 12 點 30 分後就已經講好相關事項。對於此次爭議，校方表示未來將更加慎重選擇演講者及規劃流程。而賓賓哥團隊則表示將進一步釐清，檢視投訴背後是否確實來自學生家長。

