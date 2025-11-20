賓賓哥校園演講惹怒家長 中市教育局要管了

▲賓賓哥昨天到台中市中山國中演講，不雅言論和開直播的行為惹怒家長。（圖／翻攝Threads，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 台中市中山國中昨天下午邀請魔術師王元照演講，卻被夾帶爭議網紅賓賓哥（江建樺）以神秘嘉賓身分出場，不僅言語鄙俗不雅，且未經同意現場直播，校長王蒲寧怒出面制止，事後賓賓哥道歉，卻批評檢舉者還說「以後誰敢做好事？」再度引起爭議。台中市教育局強調，校外人士未經校方同意進行直播，已違反學生《個人資料保護法》等相關規定。

網紅賓賓哥事後在網路道歉，卻批評檢舉他行為不當的家長「打電話來亂」、「太無聊」、「反對公益直播做得太垃圾」、「以後誰敢做好事」？引起許多家長不滿，批評賓賓哥未經學校同意即接手演講，還公然說「有雞雞的不可以舉手」，甚至當眾模仿特殊生，已涉嫌觸犯《兒少法》與《性騷擾防治法》。

廣告 廣告

台中市教育局表示，校外人士未經校方同意進行直播，已違反學生《個人資料保護法》等相關規定，教育局已督導學校進用校外人士入校教學或講座宣導時，應落實身分查核及課程審查，並於事前將課程及教材向學生及家長說明，以維護學生權益。

此案校方因辦理生涯輔導講座，邀請魔術師王元照擔任分享人，聯繫過程中，王元照詢問是否可以直播？學校已明確表示學生未成年，不同意直播，惟演講當日於未取得校方同意下仍逕行直播，校方即時制止。教育局將持續督導學校落實依「校外人士協助高級中等以下學校教學或活動注意事項」規定辦理，學校應留意拍照、錄影的風險，避免學生個人資訊受損。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

賓賓哥演講翻車懶人包！學校根本沒邀他 完整始末、雙方聲明速懂

賓賓哥是誰？本業賣「泰國聖物」、才34歲 圤智雨因這件事盯上他

賓賓哥開告圤智雨！控他勒索百萬、被嗆關狗籠 律師曝光官司進度