賓賓哥校園演講直播遭檢舉！ 校長當場制止：未授權

台中市 / 綜合報導

網紅賓賓哥昨(19)日到台中市中山國中演講，沒經過同意就全程直播結果被家長檢舉，也遭到校方制止。校長說，這種方式已經讓孩子陷入危機當中，而且校方事前已經表明不能直播，要求網紅賓賓哥立刻下架影片。

網紅賓賓哥VS.學生說：「妳有抖音嗎(應該是有吧)。」校園演講中，最後有獎徵答環節，講師和同學在台上一問一答，惹得台下 哄哄大笑好 歡樂，但下一秒，台中市立中山國中校長王蒲寧說：「那個，我們並沒有授權，讓妳們可以對外直播，現在有，我剛剛已經接受到投訴了。」

廣告 廣告

校長搶過麥克風，在師生講師面前當場發怒，氣氛瞬間變嚴肅，原來是因演講過程有直播，而負責錄影的就是網紅賓賓哥團隊。中山國中老師VS.網紅賓賓哥說：「(老師)在跟你們聯絡的時候，講得很清楚，我們不能直播，因為我們有肖像權的問題，那你們也答應我們說，你們不會直播，你們就是只會錄影。」

19日網紅賓賓哥受邀，參與台中市中山國中校園公益演講，分享校園霸凌及恐嚇取財議題，過程中全程開直播，卻遭人打到學校檢舉，學生肖像權有安全疑慮，演講被迫中斷。

網紅賓賓哥說：「我們剛剛在拍照的同時，我們是完全往後站，這個已經有在現場，跟他們的老師有溝通過，其實一開始就要反映，對不對，那沒關係，我也有道歉。」

校方表示原本僅邀請魔術師王元照，擔任分享人，後續才邀請神秘嘉賓賓賓哥，對於直播事前告知校方說，學校明確表達不同意直播，但該嘉賓未經校方同意卻逕行開直播，接到投訴後立刻制止，並要求下架，事後王元照已向學校致歉，但直播影片，目前仍在賓賓哥的YT上沒下架，原本是熱心公益分享，如今賓賓哥直播爭議再添一樁。

原始連結







更多華視新聞報導

網紅賓賓哥遭死亡威脅 宣布「公益暫停全程直播」

邀黃國昌演講遭網洗版狂酸 政大政治系學會：期許將焦點回歸講座本身

邱垂正6日首度訪美！將在華府發表演講 陸委會：促進各界重視台海議題

