賓賓哥校園演講「未經同意開直播」 中市府開罰13萬

網紅賓賓哥（江建樺）和魔術師王元照近日到台中市中山國中演講，卻沒經過同意就全程直播引發校方不滿，且校方事前已經表明不能直播。台中市長盧秀燕也批賓賓哥「白目」，而台中市社會局今(21)日依違反兒少法，裁罰王元照10萬罰鍰。賓賓哥明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，觸犯兒少法第49及第69條，裁處10萬元及3萬元罰鍰。

台中市中山國中19日邀請魔術師王元照演講，而他邀請「賓賓哥」到場擔任神秘嘉賓，沒想到賓賓哥未經校方同意，在抖音等多個平台上開啟直播，遭家長檢舉。校方也當場制止該行為，並表示事前已經表明不同意直播，侵害學生肖像權及隱私權。

盧秀燕則怒批賓賓哥此舉「白目」，並宣布兩人永不錄用。而台中市社會局今日表示，依校方通報之內容與直播片段，確認王元照於講座中不當語言及互動違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，將裁處10萬元罰鍰。江建樺明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，違反兒少法第49及第69條，亦將裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

