賓賓哥校園直播之亂 魔術師王元照也道歉：虛心接受懲處

魔術師王元照日前受邀至台中某國中演講，帶著「神秘嘉賓」網紅賓賓哥現身，不過賓賓哥因為在校違規直播引發爭議，對此，魔術師王元照今（21日）首度發布聲明道歉。

王元照今日發布聲明道歉。（圖／翻攝自王元照臉書）

事件起因為台中某國中19日邀請魔術師王元照到校演講，王元照帶來「神秘嘉賓」網紅賓賓哥，但賓賓哥在演講過程中擅自直播，引發學校不滿未經同意「直播拍攝未成年」，校長更是直接當場霸氣制止。

針對此事件，台中市長盧秀燕20日在議會備詢時痛批，表示學校已事先告知王姓魔術師不能錄影，但王帶來朋友卻開直播，完全不尊重學校和孩子隱私，「台中市永不錄用」這兩人參與活動。對此，網紅賓賓哥和魔術師王元照在今天都釋出道歉。

賓賓哥今天發正式聲明道歉。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）

根據《ETtoday新聞雲》報導，王元照在今日發布的聲明中表示：「校園是教育的殿堂，理應維護其純淨與尊嚴。本人在演出互動過程中，未能恪守表演者應有的專業與道德底線，使用了涉及性器官之不當詞彙與玩笑。此等言行不僅低俗、缺乏性別平權意識，更嚴重忽視了對未成年學子的教育責任與尊重，造成現場師生觀感不佳及心理不適。本人對於自身口無遮攔、輕率魯莽的行為感到萬分羞愧，並承認這是不可原諒的錯誤。」

王元照承認相關言行已嚴重逾越尺度，並涉嫌違反性別平等教育法及社會秩序維護法等相關法律規範，對於造成校園秩序的擾亂及對學生身心的潛在影響，他表示絕不推諉卸責，願全權配合相關單位的調查，並虛心接受校方及主管機關的所有懲處結果。

王元照認為自己身為表演工作者，應該傳遞正能量，但這次卻辜負邀請他的學校，甚至還傷害社會大眾的觀感，對此感到歉意，他強調會透過進修方式增進自己的價值觀，嚴格審視自身行為，避免再犯同樣過錯，「再次向該校師生及社會大眾致上十二萬分的歉意。對不起」。

