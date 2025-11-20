賓賓哥校園直播惹議 盧秀燕怒斥「可惡白X」畫面曝！

政治中心／江姿儀報導



「公益網紅」賓賓哥（江建樺）以開直播方式幫助社會弱勢吸引大批粉絲關注，在抖音粉絲將近70萬。不過近期卻頻頻爆出爭議，先是與同行AJ哥（曹暐國）合作開撕，9月又與1名房東阿公爆衝突。19日他現身台中校園公益演講，未經同意就直播。台中市長盧秀燕了解情況後，今（20日）指出網紅此舉「完全不尊重法律」、「不管隱私」，怒斥「非常可惡」，宣布台中市「永不錄用」2人。





賓賓哥未經同意校園開直播，引發家長投訴，遭校長制止。（圖／翻攝自抖音、圤智雨臉書）

日前台中市1所國中舉辦公益演講，邀請魔術師王元照擔任講師，沒想到「神秘嘉賓」網紅賓賓哥突然現身，未經允許就開TikTok直播，因拍攝到現場未成年學生，遭校長衝上前阻止。事後，賓賓哥直播中否認，稱有事先詢問老師，還反嗆「要告就告，我沒在怕」，引起輿論撻伐。今（20日）台中市長盧秀燕接受議員質詢時，鄭重回應「學校邀請專業人士生涯探索演講是好事，但要慎選演講者，須遵守學校規範」，強調「學校不可以錄影，會破壞學校跟孩子們的隱私」，且校方已事先告知講師，因此講師也要負起連帶責任。

盧秀燕痛批「我覺得非常可惡」、「太過白目」，宣布台中市永不錄用2人來授課、參加活動。（圖／民視新聞）

盧秀燕痛批網紅此舉「完全不尊重法律，也不尊重學校事先的制止，也不管別人的隱私，也不管孩子的隱私」，動怒表示「我覺得非常可惡」、「太過白目」，宣布台中市永不錄用2人來授課、參加活動。對此，台中市府針對此事做出說明，表示市長已請教育局介入調查，提醒學校審慎把關演講者，維護校園安全、保障學生權益。教育局也指出，校方已事先明確告知講者，拒絕直播提議，但網紅仍未經同意開直播，已違反學生個人資料保護法。目前教育局已督導學校在聘請校外人員時確實查核身分、審查課程，後續將持續要求各校依「校外人士協助教學或活動注意事項」辦理，特別注意拍照、錄影風險，避免學生個資受損。





