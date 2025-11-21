賓賓哥校園直播爭議延燒 台中市府裁罰13萬再爆他涉竊盜罪 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中某所國中19日邀請魔術師王元照演講，「神秘嘉賓」江建樺（賓賓哥）出席卻擅自違規直播，甚至擅自取走感謝狀，台中市府今（21）日強調，校方三申五令「不得直播」並當場制止，該網紅無視禁令，校方已經向警方報案，完成提告程序，也將依法裁罰13萬元。

教育局指出，該校僅邀請王元照到校演講，並未邀請江建樺（賓賓哥），王元照於演講前僅聲稱會邀請「神秘嘉賓」到場激勵學生，但校方早於11月13日以文字訊息明確告知「不得直播」，講座現場亦再次強調禁止直播。講座當天江建樺無視禁令直播，校方當場制止，王元照也在現場致歉。

教育局說明，江建樺20日直播中宣稱「校方同意直播」並非事實，其引用之截圖僅為11月11日的初步聯繫內容，屬錯誤訊息，校方於11月13日已聲明禁止直播。另直播中拿出的校方感謝狀，教育局澄清，感謝狀是當日應王元照要求臨時製作，江建樺擅自直播違反兒少相關法令，故校方未將該感謝狀授予江建樺，卻遭江建樺未經校方同意擅自取走，屬刑事竊盜罪，校方已向警方報案並完成提告程序。

社會局說明，依校方通報之內容與直播片段，確認王元照於講座中不當語言及互動違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，將裁處10萬元罰鍰。江建樺明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，違反兒少法第49及第69條，亦將裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

台中市府呼籲，社會各界共同守護學生隱私與校園安全，對於任何不實訊息、斷章取義或不當影像散播，市府將持續依法究責。

「可惡又白目！」市長盧秀燕昨天也表示，王元照與賓賓哥都有責任，台中市未來不會再讓2人參加任何活動。

另外，數位局接獲學校與教育局通報後，已在20日晚間協助向網路內容防護機構（iWIN）、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC ）提出檢舉，並同步與社群平台檢舉請求下架。

截至目前，已成功移除Tiktok3支影片、threads3支影片、YT1支直播長影音，感謝iWIN與TWNIC協助，台中市警察局刑事大隊也提供積極幫忙。還有幾隻網友節錄直播、再製之影片，因有加強學童馬賽克或遮蔽，符合部分平台規範，以維護學童隱私與兒少權益。

照片來源：台中市政府、校方提供

