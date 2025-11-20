賓賓哥校園直播「沒授權」校長霸氣中斷 黃瓊慧：敲醒公益與表演的界線

記者羅欣怡／桃園報導

公益網紅「賓賓哥」昨（20日）受邀到台中一所國中演講，但因未經過同意在現場進行直播，引來該校校長不滿，上台中止賓賓哥團隊的行為，事件曝光後引發討論。桃園市議員黃瓊慧第一時間發文，大讚校長鏗鏘有力的質問，敲醒公益與表演的界線，直呼「謝謝校長第一時間站出來保護孩子。」

據了解，該校是邀請「可樂哥」到校演講，賓賓哥為可樂哥帶去的來賓，但團隊一進場，就有三台手機攝影還開直播，當下校方提醒不能直播，但卻被其中一名女攝影告知是在「拍影片」。

桃園市議員黃瓊慧力挺校長的作為。（圖／翻攝畫面）

校長在接獲家長投訴後，立刻上前嚴正制止賓賓哥的行為，先讓台上的學生回座位後，立刻告知「我們沒有授權可以讓你們直播，也沒有授權讓你們公開」，校長認為這種直播方式讓孩子們陷入危險當中，也沒有徵得家長的同意可以直播，要賓賓哥和團隊「線上」向家長說明和道歉。

桃園市議員黃瓊慧也在第一時間發文力挺校長，直言校長鏗鏘有力的質問，敲醒公益與表演的界線，也實際落實兒少保護，「謝謝校長第一時間站出來保護孩子。」

針對相關爭議，賓賓哥透過經紀公司回應指出，「這次出錯非常抱歉造成大家的困擾，一直以來專注公益，也想把這個觀念傳遞出去，之後會更謹慎，保護學生們的安全。」

